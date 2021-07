La frustración por fallar en otro ciclo olímpico en clasificar a la Selección Nacional masculina de baloncesto, fue evidente este sábado dentro y fuera de las líneas en el dirigente Eddie Casiano, quien no solo recibió una falta técnica en las postrimerías del partido, sino también se desahogó durante la conferencia de prensa.

Pero Casiano no dejó que la frustración le hiciera olvidar aspectos positivos del equipo, a pesar del revés 102-84 que eliminó a Puerto Rico en sus aspiraciones de clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Jugamos duro a la defensa cada vez que teníamos la oportunidad de remontar. Mis muchachos, salieron, lo dieron todo, competimos. La última vez que estuvimos en esta situación, el partido se acabó en los dos primeros minutos. Fue un 24-3. Y estos muchachos compitieron”, recordó Casiano sobre la sacada de cancha 108-77 en 2016 en el Repechaje Olímpico que se jugó allí mismo en Belgrado, Serbia, previo a los Juegos de Río 2016.

PUBLICIDAD

“Muchos de ellos no han tenido la experiencia en este tipo de torneo. Como dije, estoy muy orgulloso de este grupo. Fue la primera vez que estuvieron en esta situación, en este escenario, y compitieron. Honramos a Puerto Rico de la mejor manera posible. Intentamos de la mejor manera posible. Y es muy positivo para el futuro si podemos mantener y seguir trabajando con estos muchachos jóvenes, y seguir consiguiendo jugadores que puedan competir para que podamos ser un mejor equipo en este nivel de baloncesto”, agregó Casiano.

Con él concidió Isaiah Piñeiro, quien fue el mejor por los boricuas con 23 puntos, 16 de ellos en la primera mitad, cuando la Selección batalló de tú a tú contra los serbios.

“Fueron tres largas semanas, pero mejoramos cada día. Y creo que se nota. Desde el primer juego de exhibición que tuvimos (en Grecia) hasta este, competimos. Nuestros números fueron bastante iguales (a los de Serbia) en este juego, fuera de los tiros libres. Competimos hasta el final. Y estoy emocionado por el futuro de este equipo”, destacó Piñeiro.

El jugador se refirió a la disparidad que hubo en cuanto a visitas a la línea del tiro libre, ya que Serbia realizó la friolera de 34 intentos y anotó 30, frente a solo seis de Puerto Rico en nueve tiros.

Los boricuas cometieron la avalancha de 26 faltas personales. Casiano, en cambio, se quejó porque consideró injusto el arbitraje, en específico en jugadas dudosas en que el pito de los oficiales pareció favorecer a los locales.

PUBLICIDAD

Isaiah Piñeiro anotó 23 puntos para llevar la voz cantante de la ofensiva boricua. (Suministrada FIBA)

“Uno se siente indefenso”

“Uno se siente indefenso porque cada vez que estábamos haciendo el esfuerzo, te cantaban el ‘foul’ con tres segundos en el reloj (de tiro), y al otro lado no nos daban el mismo beneficio de la duda (los árbitros). Cada vez que penetrábamos el jugador mío caía al piso. Hicimos veinte mil ajustes... pero es lo que hay. Hay que acostumbrarse a esto”, lamentó Casiano.

En efecto, a pesar de que Serbia se mantenía al frente e hizo varios intentos de escaparse, Puerto Rico logró responder en par de ocasiones logrando acercarse en el marcador en la segunda mitad. No fue hasta quedando 3:57 minutos, cuando Puerto Rico perdía 87-77, que la frustración se apoderó de los boricuas, incluyendo a Casiano, por una falta antideportiva pitada a Gian Clavell que hizo al dirigente protestar y recibir una falta técnica.

Poco después a Gary Browne también se le pitó una técnica, inclinando aun más la balanza en favor de los serbios.

A pesar del mal sabor, tanto Casiano como Piñeiro reconocieron en la conferencia de prensa posterior al encuentro que el grupo luce con un futuro prometedor.

La presencia de George Conditt en la pintura, y no solo su ofensiva, fue reconocida por el dirigente Eddie Casiano. (Suministrada FIBA)

Con buenas notas Conditt

Entre esas promesas está el pívot de 20 años, George Conditt,, quien hizo su debut internacional con la Selección Nacional adulta y tuvo dos buenas demostraciones en el Repechaje Olímpico, sobre todo ante Serbia con 20 puntos, incluyendo donqueos, penetraciones y par de tiros de tres puntos, así como algunos disparos de media distancia, con lo que demostró su versatilidad ofensiva.

PUBLICIDAD

“Me tomé el riesgo de empezarlo rápido (usarlo en el cuadro abridor). No me tembló el pulso de empezarlo. Hasta él mismo me miró cuando le dije que iba a empezar el primer juego (contra Italia), y me preguntó ‘¿Who? ¿Me?’ Y mira hoy día las cosas que hace. Esa presencia en la pintura en cuestión defensiva va a seguir mejorando. Y está tirando su ‘jump shot’ muy bien. Todavía hay que mejorar en el poste. Pero estoy orgulloso de que aceptó el reto y de la manera que jugó. Tenemos jugador para el futuro”, dijo Casiano sobre el jugador colegial en la NCAA.

“Ponerse esta camiseta con el nombre de Puerto Rico en el pecho es un gran honor. Es mi primer torneo preolímpico y espero no sea el último. Creo que definitivamente construimos algo aquí para el futuro. Y esperamos que continúe adelante”, mencionó por su parte Piñeiro.

El dirigente reconoció para concluir que los jugadores del patio tienen que continuar haciendo el trabajo fuera de la cancha, fortaleciendo su físico, pues también reconoció el nivel de los europeos por el juego duro que realizan gracias a su ventaja no solo en estatura, sino en fortaleza. También urgió a que más canasteros opten por dar el paso de jugar en Europa para seguir elevando su nivel de juego.

“Vamos a seguir trabajando. Podemos buscar 20 excusas, 20 chivos expiatorios y apuntar dedos. Pero al final del día, es lo que se ve. Un equipo unido que trabajó duro, con mucha dignidad, y estando claros que queremos mejorar y estar entre los mejores del mundo”.