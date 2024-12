Entre lágrimas y risas, Myke Towers y jugadoras de las Gigantes llevan alegría a pacientes del Hospital Pediátrico Universitario

La época navideña suele estar asociada a un periodo de fiestas y alegría, particularmente para los más pequeños, que esperan con ansias estos días por los obsequios que reciben de Santa y los Reyes Magos.

Sin embargo, hay ocasiones en que esta estación asume un tinte de incertidumbre cuando un niño o niña pasa esos días en un hospital. Es ahí cuando la visita de personas como el exponente urbano Myke Towers, junto a las jugadores de las Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional (BSNF), Rodsan Rodríguez, Tayra Meléndez, Glennys Rosa y Nicole Díaz hacen una diferencia abismal en esos progenitores y en los pacientes.

Eso se vivió este martes en el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, de San Juan, cuando Towers y las baloncelistas hicieron un recorrido por varias alas del único hospital pediátrico supra terciario en la isla donde se atienden a los pacientes con los casos más complicados de salud para visitar a un grupo de pacientes. En cada parada les dejaban bolas de baloncesto autografiadas y camisetas de los Gigantes.

PUBLICIDAD

El recorrido, al que El Nuevo Día fue invitado, estuvo llenó de carcajadas, fotos y -cómo no- lágrimas, como cuando el grupo salió del cuarto de un pequeño paciente de leucemia, que no paró de reír con los visitantes mientras su madre reconocía ahogada en llanto que era la primera vez que lo veía así en semanas.

Todos los presentes sintieron se sintieron afortunados de ese encuentro breve, que llenó sus corazones de esperanza y amor.

“Esto es algo bien especial porque uno piensa en los hospitales y le da la mala a uno, pero cuando ves a un niño que se alegra, aunque sea un momentito, uno le da un detalle y ellos no se esperan esa visita... Uno piensa en lo vulnerable que son ellos, y uno quejándose por cualquier bobería que pasa en el diario vivir”, expresó Michael Anthony Torres Monge, nombre de pila del cantante.

Myke Towers posa con una madre y su hijo en el Hospital Pediátrico. (Pablo Martínez Rodríguez)

El intérprete de canciones como “Lala” y “La curiosidad” reconoció que cada vez que entraba a un cuarto sentía que el abandonaban las fuerzas.

“Por eso dejo que ellas (las jugadoras) entren primero. Yo no soy tan fuerte para esto. He visto niños que están aislados y sonríen. Ahí uno se da cuenta lo poderosa que puede ser una sonrisa. Es como bien loco, pero es un momento bien especial”, resumió.

En términos parecidos se expresó, Rodríguez, quien como maestra siempre ha estado rodeada de niños y niñas.

“Esta es una experiencia grata. El poder uno poder regalar un poquito de alegría en momentos difíciles, además en Navidad, no importa la condición, no importa el porqué están aquí en el hospital. Yo creo que es importante sacar un poquito de nuestro tiempo y regalar un poquito de alegría, y más a esta familia los papás que se sacrifican el doble para poder estar tanto tiempo aquí con los chicos y las chicas. Para mí es una bendición y yo creo que mejor regalo que éste nosotros no podemos tener en las navidades”, expresó la veterana jugadora.

PUBLICIDAD

Mientras, Meléndez -para quien el mes de diciembre le trae recuerdo tristes por el fallecimiento de su padre y su abuela, que acontecieron en este mes- el gesto de compartir un rato con los niños y niñas hospitalizados le brinda consuelo.

“Para mí poder hacer estas cosas es sumamente importante. Traerle un poquito de felicidad a estos niños que están en el hospital ahora mismo. Le pedimos a papito Dios que pronto se recuperen y que puedan salir. Para mí es bien lindo poder darle, aunque sea un regalito, que sea una bolita, una camisa, que ellos puedan ver y tener y entretenerse de alguna forma mientras estén aquí y pasar esos días difíciles un poquito mejor”, abundó.

La apoderada de las Gigantes, Claudia Ramos Zorrilla (izq.), junto a sus jugadoras y Myke Towers, entre otros como el director ejecutivo de Young Kingz Foundation, PJ Arroyo. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Es difícil, es bien difícil estar aquí, sin embargo, ver las caritas y esa sonrisa de felicidad un momentito me llena, me llena mucho. Y sí, se me rompe el corazón ver bebecitos con tubo y cosas que uno quiere no quiere no quiere ver, pero estoy sumamente agradecida por la oportunidad que tengo estar aquí de compartir con ellos y ver sus sonrisas”, añadió la también jugadora de los combinado de baloncesto 5x5 y 3x3.

Rosa -por su parte- dijo que entra la tristeza de ver a tantos niños enfermos, se sentía feliz de poderles llevar un ratito de alegría con la visita del grupo.

“Es bien importante, me encantaría que muchos artistas, no tan solo artistas, sino así apoderadas como Claudia (Zorrilla, apoderada de las Gigantes) tengan esa visión de llevar amor y cariño a los hospitales y a lo residenciales de Puerto Rico. Que no tan solo se escuchen noticias negativas, sino que en el país se están haciendo más cosas positivas que negativas”, dijo.

PUBLICIDAD

Díaz apuntó que aunque siempre es importante hacer este tipo de visitas, no importa el momento, poder hacerlo en Navidad reviste un significado especial porque es una etapa de compartir.

“Es una gratificante experiencia poder compartir con estos niños. Uno trata de visitarlos no importa la etapa del año, para siempre darle alegría y visitarlos. Pero en esta etapa que es una más de festividad, que a veces ellos desean estar con los familiares, pues poderles traer esa alegría y compartir con ellos, pues es bien bonito”, estipuló Díaz.

Felicidad para los progenitores y los pacientes

En el caso de los padres, madres y pacientes, como Yadiel Bonilla, de 16 años, el encuentro con las jugadoras fue extraordinario.

“Me siento bastante bien, bastante feliz”, destacó Bonilla mientras aguantaba en sus manos un balón de baloncesto autografiado.

Myke Towers posa junto a un paciente con obsequios. (Pablo Martínez Rodríguez)

El joven -que estaba acompañado de su padre, Gilberto Bonilla- sostuvo que el gesto lo hizo sentir mucho mejor y expuso que guardaría la bola como recuerdo.

Gerardo también se mostró complacido con la visita, porque sabe que los ayuda a sobrellevar el encierro en en un cuarto de hospital.