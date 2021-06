En lo que catalogó como -sino la mejor- una de las mejores versiones de la Selección Nacional femenina de baloncesto, el dirigente de ese combinado, Gerardo “Jerry” Batista, presentó hoy, viernes, a las 12 jugadores que estarán activas en el AmeriCup, que se celebrará en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, desde este viernes.

El grupo es encabezado por la capitana Pamela Rosado, Michelle González, Jazmon Gwathmey y Dayshalee Salamán. También estarán Jennifer O’Neill, Tayra Meléndez, Allison Gibson, Isalys Quiñones, Sabrina Lozada, India Pagán y las debutante en este torneo, Jada Stinson y Jackeline Benítez.

Alana Smith y Denise Solís no hicieron este segundo corte. Anteriormente habían sacado a Gaby Zapata y Kaela Hilaire.

“Esto es para mí un gran equipo”, expresó Batista durante una conferencia de prensa en la que se ofreció el nombre de las atletas y otros detalles del torneo que reúne a 10 conjuntos de la región.

“Yo no quiero decir que esta es la mejor versión en la historia porque no quiero faltarles el respeto a nadie. Pero si no lo es, está cerquita. Es un equipo muy talentoso”, añadió el técnico, quien expuso que su meta es poder subir al podio.

PUBLICIDAD

La competencia dará inicio el 11 de junio y culminará el sábado, 19 de este mes. El torneo otorga cuatro boletos a los torneos clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino 2022.

Puerto Rico, que abrirá su participación ante la escuadra de Venezuela este viernes, integra el Grupo B, donde también juegan Estados Unidos, Argentina y República Dominicana.

La isla albergó la edición de 2019 de esta competencia, en la que llegó en cuarto lugar. Estados Unidos se proclamó el equipo campeón.

Tras este torneo, el combinado boricua continuará su preparación para su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio. Batista no aseguró que este grupo sea el mismo que irá a justa olímpica.

Para el torneo se permitirá la entrada de un 50% de fanáticos en la instalación.