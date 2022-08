La Selección Nacional de baloncesto femenino comienza su travesía inesperada a su segunda Copa Mundial a partir el martes con una parada en Serbia, donde jugará una serie de tres fogueos con el quinteto local durante la primera semana de septiembre.

El campeonato mundialista de FIBA se celebrará desde el 22 de septiembre al 1 de octubre en Sídney, Australia.

El grupo boricua incluye una mezcla de canasteras veteranas con integrantes que representan el futuro del programa adulto. Para el dirigente Jerry Batista el torneo representará una oportunidad para darle taller y continuidad al combinado, cuarto en el escalafón de América de FIBA y 17 a nivel mundial.

Las experimentadas Pamela Rosado, Tayra Meléndez, India Pagán y Jennifer O´Neill encabezan en el conjunto junto a las veinteañeras Isalys Quiñones, Arella Guirantes, Brianna Jones y Sofía Roma. Mya Hollingshed, delantera estadounidense de 22 años que cambió su ciudadanía deportiva, hará su debut con el combinado patrio.

También, se estrenarán en el quinteto las colegiales de División 1 de la NCAA, Trinity San Antonio, Anahi-Lee Cauley, Nairimar Vargas y Zaida González.

Jazmon Gwathmey sigue en duda para la cita y Batista comentó que la importante jugadora pondrá a prueba su rodilla durante la pretemporada en la liga italiana para conocer su disponibilidad.

Ausentes estarán caras conocidas como Dayshalee Salamán, Allison Gibson, Jada Stinson y Ahlana Smith.

“Será una combinación entre jugadoras jóvenes y veteranas”, dijo Batista, quien suma sobre dos semanas de entrenamientos en el Coliseo Roberto Clemente junto a los asistentes Carlos Morales, Leo Arill y Carlos Calcaño.

El dirigente de la Selección Jerry Batista (derecha) junto al asistente técnico Carlos Calcaño. (Miguel J Rodríguez)

“El problema que usualmente confrontamos en el programa es que la mayoría vive en Estados Unidos. Como viven allá, tienen sus trabajos y se les hace difícil. Lo que buscamos es una mezcla de jugadores con experiencia y darle oportunidad también a jóvenes prospectos. Vamos a tratar de sacarle el mayor provecho al torneo. Es un torneo con jugadoras que nos van a jugar por los próximos años. Algunas comienzan y están en su primera etapa de desarrollo como tal. Una identidad entre veteranas y jóvenes”, agregó.

Puerto Rico hizo su debut en un Mundial de FIBA en 2018 en España. Para este año, quedaron eliminadas en el Premundial del pasado febrero ante derrotas frente a Bélgica, Estados Unidos y Rusia, quienes consiguieron los boletos Grupo A que jugó en Washington D.C. y República Dominicana.

Debido a la invasión bélica de Rusia a Ucrania, FIBA sancionó al país ruso y extendió una invitación a las puertorriqueñas para ocupar la vacante. Puerto Rico permanece en la llave A junto a las estadounidenses y belgas, más China, Bosnia y Herzegovina y Corea del Sur.

Ganar experiencia

Terminados los partidos de exhibición con Serbia, el combinado viajará a Australia para jugar tres amistosos más ante las australianas (12 de septiembre), Malí (13) y Canadá (18), fechas a las que se unirán Quiñones y Roma. El primer juego del Mundial será frente a Bosnia, número 26 en el mundo, el 22.

“En este tipo de competencia hemos ido poco a poco escalando posiciones dentro del ranking. La expectativa es seguir ese crecimiento que ha llevado el programa. La verdad es que la única forma que progresas es enfrentándote a jugadoras de ese nivel. En este torneo tendremos tres fogueos en Serbia y tres en Australia, y luego cinco juegos oficiales... así que vamos a tener 11 juegos de calidad”, señaló Batista.

“El pensar que vamos a adelantar a segunda ronda, esa no es la expectativa ahora mismo y no tenemos problemas en saberlo. Digo, vamos a tratar y salir para eso. Pero no nos vamos a poner ningún tipo de presión ni nada por el estilo. Vamos a salir con la expectativa de crecer como programa y seguir dándole oportunidades a diferentes jugadoras. Seguir aglutinando ese grupo de Isalys, de Arella, que son jovencitas, y con la inclusión de Mya, tenemos tres sólidas para el futuro”, añadió.

Los primeros cuatro equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. El Grupo B lo componen Francia, Serbia, Japón, Mali, Canadá y Australia.

La veterana armadora Pamela Rosado va a su segundo mundial con Puerto Rico. (Miguel J Rodríguez)

Apuesta a un pase de segunda ronda

Rosado, armadora de 36 años que estuvo en las ediciones históricas del Mundial 2018 y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, confía en el talento del grupo para apostar a un avance a la segunda fase.

PUBLICIDAD

“Es un grupo bien bueno. Han entendido el proceso y a lo que vamos. Es un núcleo positivo que cada una ha entendido su rol. Tenemos como cinco jugadoras nuevas, de 18 a 20 años, y jugadoras como yo próximas a retirarse. Es hora de que conozcan este nivel de juego, que es sumamente alto”, declaró Rosado.

“Hay que trabajar duro. Siempre somos el equipo más pequeño. Debemos tener más energía y velocidad, creer en nosotras. El trabajo lo hacemos las 12. La expectativa es la segunda ronda. Vamos contra equipos ‘top’. Esta es la mejor plataforma para las chicas, para que se enfrenten a un gran nivel y luego vengan al Centrobasket y el Americup a hacer un buen papel”, apuntó Rosado.

El segundo encuentro de las boricuas en el Mundial es ante Estados Unidos, campeón defensor. La tercera jornada es ante Bélgica (5), seguido por China (7) y Corea del Sur (13).

Luego del Mundial, Puerto Rico defenderá su corona del Centrobasket en noviembre.

“Ese mismo grupo del Mundial no va a estar disponible. Sí, un 75 por ciento. La meta es ganar ese torneo de la región de nosotros, dominarlo. Lo que queremos es eso. (En el Mundial) Ganar la mayor cantidad posible de experiencia y salir a competir, a ganar, sin presión”, sostuvo Batista.