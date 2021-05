La Comisión Técnica de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico evalúa si la certificación de entrenador que tiene el nuevo apoderado de los Grises de Humacao, Ernesto “Ernie” Cambo, firmada por USA Basketball, es válida para dirigir en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El presidente de la comisión, Juan “Pucho” Figueroa, confirmó a este medio que Cambo entregó dicho documento con la intención de dirigir la franquicia de expansión en el torneo que comenzará el 10 de julio.

“Lo hablé con Alfredo “Piraña” Morales (gerente general de los Grises) para ver cuáles eran los requisitos para certificarlo. Hasta donde tengo entendido, tiene una certificación firmada por USA Basketball. Llamé a USA Basketball para ver si es compatible con el nivel uno de nosotros que damos acá”, dijo Figueroa.

El también retirado árbitro pasará el documento al resto de los siete miembros de la comisión para evaularlo antes de tomar una decisión.

“Si es compatible, no tenemos ningún problema. Si no, le indiqué a Morales que puede tomar los cursos de nivel uno del Departamento de Recreación y Deportes o de la Federación. Hay otras personas que han venido con certificados de Estados Unidos, pero no son validados por USA Basketball. Eso no los aceptamos. Ese es el estatus”, agregó Figueroa.

Morales no contestó llamadas de El Nuevo Día para confirmar esta gestión de Cambo, de origen cubano.

La franquicia de Humacao fue aprobada en marzo -junto a la de los Cangrejeros de Santurce- como de expansión para el venidero torneo. Originalmente fue aprobada en la plaza de Manatí.

Días después de la aprobación de la franquicia, El Nuevo Día supo de la intención de Cambo de convertirse en dirigente del equipo y de firmar a su hijo Anthony Cambo como uno de los tres importados. Anthony tuvo una experiencia en la liga de segunda división de España.

Humacao, al momento, cuenta con los canasteros Benjamín Colón, Brian Vázquez y Javier Rivera, seleccionados en el sorteo de expansión.

Jonathan García a los Atléticos

En otros temas del BSN, el veterano armador Jonathan García pasó a los Atléticos de San Germán desde los Indios de Mayaguez, quienes reciben al delantero Josué Erazo y Raymond Jerome. Este último no ha hecho su debut en la liga.

Jonathan García jugó la temporada pasada con los Indios. (BSN (Custom credit))

En Ponce, el egresado de la Universidad de Wisconsin, Aleem Ford, confirmó su participación en el BSN tras ser la primera selección por los los Leones de Ponce en el pasado sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Los Leones también prestaron a la primera selección de 2020, el base Georgie Pacheco, a los Brujos de Guayama.