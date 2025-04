“Para mí es asombroso, cuando pienso sobre la liga italiana, con la que crecí. Por ejemplo, dos islas en Italia como Sicilia y Cerdeña, que son dos veces más grande que Puerto Rico, han contado con un solo equipo. Aquí tienes a 12 conjuntos, cada uno con su propia cancha. Con el coliseo principal (José Miguel Agrelot) que no lo usan en la liga, solo para la Selección Nacional . Es algo alucinante para mí una liga como esta en una isla tan pequeña. La gente enfocada en baloncesto”, compartió Gallinari.

Salió del camerino después de asistir a los Vaqueros a remontar contra los Cangrejeros de Santurce, 89-81, para el sexto triunfo consecutivo. Anotó un triple que quebró un empate a mediados cuarto parcial para Bayamón no volver a perder la ventaja.

“Ha sido bueno. Estuve hablando con Carlos (Arroyo, coapoderado de los Vaqueros), que me preparó sobre qué esperar de la isla y el equipo. Vine con el Equipo Nacional aquí el pasado verano, que fue una experiencia increíble. Esas memorias me ayudaron a entender cómo sería jugar aquí”, apuntó.

“Respecto a baloncesto aquí, las reglas y todo, es como FIBA . Para mí es natural. Con eso crecí y me desarrollé, jugado cada verano con el Equipo Nacional. Para mí, el estilo de baloncesto no es nuevo”, añadió.

“Pero ha sido increíble. Los fanáticos, jugando en casa, asombrosos. Van los juegos de visitantes a vernos. Se siente como estar en casa en la carretera. Los fanáticos de los Vaqueros son asombrosos. He estado en arenas muy ruidosas, incluyendo el Coliseo (de Puerto Rico) el verano pasado, pero la de los Vaqueros está ahí arriba ”, apuntó.

“Es nuevo pero es bueno. Personalmente, me gusta conducir. Me monto y hablo por teléfono con mi familia, amigos, pongo algo de música. Dos horas y media de camino son fáciles para conducir. Es mejor de ida, de día para ver las vistas. De vuelta, es a oscuras, que es diferente. Es una nueva experiencia y me gusta”, compartió Gallinari, que prefiere hacer las travesías solo.