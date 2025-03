“Es una persona que tienes que escuchar”: Ismael “Yomar” Cruz habla sobre su llegada a los Osos, Flor Meléndez y más

“Esos muchachos muchas veces lo que necesitan es cariño”, dijo el gerente de los Osos, Meléndez, no hablando en particular de Cruz, sino en general de jugadores que en el pasado han tenido problemas de indisciplina en la liga.

“Sí, Flor es una persona que lleva más de 40 años en la liga, he pasado por todas las décadas. Es un tipo que quiere hacer el trabajo adentro y fuera de la cancha. Lo que él vea te lo dice. Si estás mal, o estando bien, te dice las dos cosas. Pero tener a Flor en este lado, y sobre todo un tipo como él, que conoce esta liga y los jugadores, me siento agradecido que lo tenemos aquí, uno de los mejores coaches en la historia”, reconoció el jugador.

“Bueno me siento bien, agradecido con la ‘familia Oso’, con los Osos de Manatí. Estoy aquí dispuesto a hacer lo más posible, demostrar mi talento para traer al equipo un campeonato. El núcleo que tiene este equipo es especial desde que llevo entrenando. Un equipo que juega en conjunto, que practica duro, dos veces al día. Nos estamos preparando muy bien para esta temporada y me siento agradecido de que estoy aquí”, agregó Cruz en un aparte con El Nuevo Día, posterior a la conferencia de prensa de la franquicia el martes, cuando fue presentada la plantilla de cara a la temporada que arranca el 15 de marzo.

“Me buscaba en mi casa. Siempre estuve agradecido con los Indios de Canóvanas pues jugué ahí todas las categorías menores. Chemo no está aquí con nosotros, pero si estuviera aquí, estaría contento conmigo por todo lo que he hecho y he logrado. Vengo de un caserío, no muchos salen de ahí. Me siento agradecido de estar aquí”.