De tener uno de los peores juegos de la temporada el pasado martes en San Germán a registrar uno de sus mejores el jueves en Bayamón para acariciar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Vaqueros dieron un puño en la mesa durante la noche del martes con una contundente victoria 90-65 sobre los Atléticos en el Coliseo Rubén Rodríguez para poner la final a su favor 3-2 rumbo al sexto partido el sábado en el Coliseo Arquelio Torres.

Los 65 puntos de San Germán fueron los mismo registrados en la victoria del cuarto juego, dejando a Bayamón en 61. Los Vaqueros respondieron con un juego completo, cometiendo solo ocho errores contrario a las 18 pifias registradas en el revés pasado.

“Hemos trabajo para esto”, dijo el dirigente vaquero Nelson Colón luego del triunfo.

“Hemos tenido paciencia. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho regular. Hoy, tuvimos un partido sólido. Anotamos la bola. Este es el equipo que nosotros somos. Lanzamos 25 triples (acertaron nueve). Ese es el equipo que somos, de tiradores. Repartimos 25 asistencias, con 200 pases. Nuestra ejecución estuvo por encima del nivel. Lo más impresionante es que volvimos a defender para 65 puntos. Nos deja claro que nuestra defensa está sólida”, agregó.

Esta demostración es la que se quiere llevar Colón el sábado para intentar coronarse en la carretera. San Germán, sin embargo, no ha perdido en su casa en todos los playoffs, acumulando una racha de 18 victorias desde la fase regular.

Tras salir desilusionados de la Ciudad de las Lomas, el escolta Benito Santiago Jr., quien finalizó la noche con 18 puntos, indicó que se reagruparon para analizar vídeos, practicar y hacer lo ajustes necesarios.

“Cuando este equipo hace los ajustes está cerca de la perfección. La confianza siempre está ahí. El equipo está en la misma página, en el mismo bote, y queremos ese campeonato. Es lo que puedo decir”, compartió Santiago Jr.

Uno de los cambios fue traer a cancha al alero reserva Luis Cuascut en su debut en la final. El joven canastero ayudó grandemente en la defensa ante el refuerzo de los Atléticos Rondae Hollis-Jefferson (11 puntos). Finalizó la noche con 10 puntos en 17 minutos, con tres rebotes y un tapón a José “Money” Rodríguez que alborotó el “rancho”.

Colón informó que una lesión en el muslo derecho de Cuascut no le permitió jugar temprano en la serie.

“Está listo y nos sentamos con él. Este muchacho tiene una confianza en él que es una cosa increíble. Uno le pide cosa y te dice “claro, seguro que sí”. De esa manera sale y ejecuta. Nos dio lo que le pedimos. Es ser esa segunda voz defensiva contra Jefferson detrás de (Kristian) Doolittle, negarle la bola, ponerlo en situaciones complicadas y nos resultó muy bien hoy. Estamos agradecidos de él, de Javier González e Ysmael Romero, que tuvieron un juego sólido saliendo del banco”, indicó Colón.

San Germán no tuvo ventaja en todo partido, frenado en el primer parcial por las acumulaciones de faltas de Norris Cole, Tjader Fernández y Jorge Brian Díaz. Los problemas con las infracciones dejaron a Eddie Casiano sin sus principales armas en el tabloncillo, apostando en su banquillo, con un esfuerzo que no fue suficiente para remontar.

“Fue fuerte al principio porque tenías a casi tres jugadores en dos faltas. Uno en tres faltas. No pude jugar. No hay excusas ningunas. Ellos hicieron lo que tenían que hacer en su cancha. No pudimos levantarnos. Nos pegamos a 12 puntos (60-48) faltando 13 segundos del tercer cuarto y nos meten un triple (de Stephen Thompson Jr.)”, declaró Casiano, que venía de dos series ante Santurce y Arecibo llevándose el quinto desafío como visitante.

“Nos descuidamos nuevamente. Creo que nos faltó un poco de intensidad. Un juego malo. Llevábamos tres juegos buenos. Ellos jugaron bien. No tuvimos nuestro mejor juego. No metimos la bola. Solo 24 puntos en la primera mitad. Nadie metió la bola”, agregó Casiano.

El sexto juego el sábado en San Germán inicia a las 6:00 p.m.