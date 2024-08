“Esto es una cosa extraordinaria”: Flor Meléndez celebra el éxito de Manatí al avanzar a su primera final del BSN

“Lo de Ozuna con el equipo es algo extraordinario porque, el año pasado, estuvimos 2-12. Nosotros decíamos que esto se podía acabar en cualquier momento. Un día, me dio una palmada y me dijo que nos veíamos en su finca. Era una comida para todo el equipo. Esas son cosas que uno tiene que agradecer a los apoderados. Nunca recibimos una presión. Vamos para encima y mira lo que hemos creado, una final. Debemos estar demasiado contentos y felices porque esto no le pasa a todos los equipos”, contó el veterano estratega, quien suma tres títulos como mentor en la liga.