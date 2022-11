Los Capitanes de Arecibo pasaron oficialmente a manos del empresario José Manuel Baeza confirmó este viernes en las oficinas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el presidente de ese organismo, Ricardo Dalmau, en una conferencia de prensa en la que presentó al nuevo tenedor de franquicia.

Tal como adelantó El Nuevo Día, Baeza fue la persona que llegó a un acuerdo con el apoderado saliente Frabián Elí Carrión para adquirir la franquicia que en los últimos meses entró en crisis cuando trascendió que adeudaba dinero a varios jugadores del equipo.

Los problemas financieros comenzaron justo después de la ruptura profesional entre Carrión y el trapero Anuel AA, quienes asumieron la franquicia previo a la temporada 2021 y estuvieron administrando el equipo por dos campañas.

“Es un empresario puertorriqueño y estamos próximos a llevarlo a la junta para su aprobación. José Manuel Baeza es un joven con amplia experiencia en el mundo de los negocios. Para mí es un orgullo y me siento honrado que empresarios como este decidan hacerse disponibles para aportar al baloncesto”, dijo Dalmau al iniciar la conferencia de prensa. “Dios mediante, todo saliendo bien, no vislumbramos problemas que podamos correr ya con lo que es la franquicia de los Capitanes”.

Dalmau explicó que la semana entrante el BSN tendrá una reunión en la que se atenderán varios asuntos, incluyendo la entrada del nuevo apoderado, que aunque pasa a la consideración del comité de nuevos apoderados, parece un asunto procesal luego de ser presentado como apoderado en las oficinas de la liga.

Baeza junto al técnico de los Capitanes, Tony Ruiz. (Suministrada)

“Se ha ventilado información de la deuda. Eso va a estar completamente atendido. En su momento se va a estar evaluando y cualquier posible deuda de la temporada 2022 va a ser atendida”, agregó Dalmuau, quien a preguntas de cuánto asciende la deuda de la gerencia anterior y que asume el apoderado entrante, no quiso precisar.

Baeza es el presidente y principal oficial ejecutivo de la corporación Teselta (antes conocida como González Trading). Esta será su primera experiencia en el BSN. Trascendió que invirtió poco más de un millón de dólares para comprar el equipo.

“Estamos en un proceso. Lo que puedo decir es que estamos comprometidos con la liga. No quiero adelantar ninguna expresión en términos de nuestra visión hasta culminar el proceso, hasta que pueda comunicarme con los jugadores. Estoy agradecido por la oportunidad y estamos muy entusiasmados. Esta es una gran oportunidad para ayudar a echar el deporte hacia adelante”, dijo por su lado Baeza.

En la conferencia de prensa estuvo junto al empresario el nuevo dirigente del club, Tony Ruiz, quien fue nombrado incluso antes de que se confirmara el nuevo apoderado. Aunque no estuvo presente en la conferencia el gerente general Ángel Edgardo García, sí estuvo conectado al teléfono del presidente de la liga escuchando los pormenores durante la presentación.

El nombramiento de Ruiz fue precisamente una movida de García, y a preguntas de El Nuevo Día, Baeza dijo que aunque no se había completado la compraventa del equipo, sí estaba al tanto de todos los movimientos.

“Hay un tema de compromiso y de confidencialidad, pero estaba enterado de todo el proceso. Es un ‘board’ (una junta)”, explicó.

De su parte, Ruiz se mostró esperanzado de que el anuncio del apoderado traerá tranquilidad a todos los componentes del equipo, incluyendo jugadores.

“Es una bendición y hoy más aun que hay una tranquilidad, tanto para mí como los componentes de los Capitanes. Como dice Ricardo la esencia es llegar a los jugadores, darle el cariño, enrollarnos las mangas y empezar a trabajar. No quiere decir que no he estado con Ángel Edgardo trabajando. Hemos estado en conversaciones y ahora nos toca hablar con el jefe y hablar de nuestros planes”, resaltó el piloto.

Baeza adquiere una franquicia con 11 jugadores bajo contrato para el 2023. Y el listado de jugadores presenta a Walter Hodge, Jr., David Huertas, Devon Collier, Chris Gastón, Víctor Liz, Raymond Cintrón y Jonathan Rodríguez.

Así que en el papel, los Capitanes desde ya lucen como sólidos candidatos al campeonato. En la pasada temporada, los Capitanes, bajo la dirección de Pachy Cruz, fueron eliminados en las semifinales.