El campeonato conquistado el sábado en la parada mundial (World Tour) del torneo 3x3 de FIBA en Lausana, Suiza, por parte del Equipo de San Juan, es un gran comienzo para las aspiraciones de Puerto Rico de tener una representación en esta popular modalidad de baloncesto en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo de San Juan, integrado por Gilberto Clavell, Angel Matías, Josué Erazo y Jorge Matos- todos acticos en el torneo actual del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y que tiene como reservas a Tjader Fenrández y Luis “Pelacoco” Ortiz- derrotó 21-13 al conjunto UB de Serbia en la final del certamen.

En la semifinal, los boricuas despacharon a 20-18 al equipo Liman de Serbia, número uno en el escalafón mundial de FIBA; y en los cuartos de final derrotaron a Riga, equipo que tuvo en acción a tres de los ganadores de la medalla de oro -en representación de Letonia- en el debut olímpico de esta modalidad en Tokio 2020.

El premio metálico para San Juan fue de $40,000. Matías fue declarado el Jugador Más Valioso.

El campeonato de la segunda parada de seis en total le da a San Juan 100 puntos, que también van al ranking del Equipo Nacional, colocándolo quinto en el ranking del World Tour.

“Este torneo es de impacto por dos razones. Numero porque ganamos. Número dos por lo que implica ganarle al campeón olímpico y al equipo número uno en el ranking. Nosotros llegamos a este World Tour sembrados como últimos. Eso significa mucho”, dijo Oscar Hourruitiner, apoderado del Equipo San Juan, que es una escuadra privada y dirigida por Pedro González con Enrico Hernández como preparador físico.

En un acuerdo con la Federación de Baloncesto local, Hourruitiner también está a cargo de la Selección Nacional masculina con un puesto similar al de un gerente general. El director del programa es Roberto Cañada.

“Esto nos va a ayudar en lo que necesitamos con el apoyo económico del sector privado. El Comité Olímpico lo vio desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe (donde se ganó oro en Barranquilla 2018), y lo ha estado apoyando porque vieron el potencial. A nivel de la empresa privada pues necesitamos apoyo. Nosotros hubiéramos ganado una medalla olímpica (en Tokio). Siempre lo he dicho. El ambiente colectivo del baloncesto tiene que apoyar este deporte. Se tiene que hacer porque es donde más oportunidad de medalla olímpica tendremos y es más económico para organizar y viajar. No son 12 jugadores y jugadoras de un equipo de cinco para cinco con todo su cuerpo técnico y delegados”, agregó.

De hecho, el baloncesto 5x5 podría quedar fuera de futuras ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Juegos Panamericanos, según ha trascendido. La Selección masculina boricua ganó oro en Barranquilla 2018 y plata en los Panamericanos de Lima 2019.

Para participar en las paradas del Word Tour, los equipos tienen que jugar primero en unos clasificatorios (Challengers). San Juan consiguió el pase a Lausana luego de obtener un segundo lugar en Lipik, Croacia, en mayo 2021.

El campeonato en Suiza es el segundo que Puerto Rico gana en una parada del World Tour. El primero fue por Caguas en 2016 en México con una plantilla compuesta por Jonathan García, Hernández, Wil Martínez y Clavell, dos años antes de que el deporte entrara al ciclo olímpico. En la final de World Tour, finalizaron terceros.

San Juan ganó la final del World Tour en 2012, cuando la modalidad estaba en pañales. La escuadra fue encabezada por el fenecido jugador Andrés “Corky” Ortiz, William Orozco, José “Hueso” López y García.

En 2021, el plan de Hourruitiner es celebrar un Challenger en Puerto Rico en octubre con equipos locales. El ganador representará a Puerto Rico en la última parada de Abu Dabi que se jugará el 29 y 30 de octubre. La final del World Tour será en Jeddah del 17 al 18 de diciembre.

“Entendemos que con una parada más, aunque no la ganemos, nos ayuda a estar entre los primeros 12 para la final. Si damos el palo en Jeddah (o termina entre las primeras posiciones), FIBA nos ranquea para 2022 y no tenemos que ir a clasificatorios para entrar a las paradas. (De conseguirlo) Ahí entonces se hablaría con el BSN y los jugadores para dedicarlos a tiempo completo a esto”, indicó.

Para Lausana, la Federación local coordinó con el BSN para ajustar el calendario 2021 al compromiso. Los jugadores, que regresan esta noche a la isla, solo se perdieron un partido en la actual competencia.

“Se gestionó con tiempo. Oscar hizo todo con tiempo para que los muchachos no perdieran mucho tiempo en el itinerario. Me alegro mucho por ellos. Es positivo que seamos potencia en ese formato”, reaccionó el presidente del BSN Ricardo Dalmau.

Dalmau no quiso anticipar el impacto del éxito del 3x3 en las franquicias del BSN a la hora de prestar sus jugadores para el World Tour.

“Es momento de celebración, que se disfruten eso. Me siento contento con esos muchachos. Impresionante como juegan. Ese es mi mensaje”, precisó.

La primera parada este año fue en Doha en marzo. San Juan no asistió ya que los jugadores del equipo se encontraban en los preparativos con sus respectivos equipos para el inicio del BSN en julio.

Si Puerto Rico quiere aspirar a estar en París 2024, la clave, según Hourrouitiner, es conseguir la mayor participación posible en los torneos 3x3 en los próximos años.

“Esta victoria nos ayuda en el ranking tanto al equipo como a la Federación. Yum (Ramos, presidente) lo sabe. En 2019 casi no jugamos. Fuimos a una parada y nos eliminamos rápido. En 2020 por la pandemia (COVID-19) no jugamos. Aunque hubo World Tour no participamos. En el ranking 3x3, si no juegas mucho no subes. Somos duros en esto y lo saben, pero no jugamos lo suficiente”, declaró.

“La oportunidad era en Tokio (pero no llegaron). Entiendo que podemos ir a París, aunque tenemos a los actuales integrantes con edad, por encima de los 30 años. Tenemos que ir de la mano con el BSN y sus apoderados. Tienen que ser con los jugadores top. No puedo llevar jugadores de la LAI ni Sub-22. Ahora mismo, jugadores jóvenes como Leandro Allende y Adrián Ocasio están entrenando con nosotros para hacer el relevo en el futuro”, añadió.

Para Tokio, clasificaron los primeros ocho países en el ranking. Puerto Rico no figuró en las primeras 20 posiciones. Fuera del World Tour 2021, la Selección Nacional jugará en el torneo AmeriCup 3x3 en noviembre en Miami.