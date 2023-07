Como por arte de magia, una tecnología que proyecta diseños personalizados pintó el tabloncillo de la Copa Mundial de Baloncesto femenino Sub-19, que se celebró en Madrid del 15 de julio hasta este domingo.

De acuerdo al video, que publicó FIBA en su cuenta de Twitter, las líneas, logos, banderas e incluso, los estribillos para que las fanaticadas lo lean y repitan, se ven reflejados digitalmente en el piso y con movimientos incluidos.

“Wecolme to the future of basketball”, compartió la FIBA junto al clip que se grabó durante diferentes encuentros de la Copa.

Estados Unidos conquistó el Mundial por tercera ocasión de forma consecutiva al derrotar a España, 69-66.