Fin de una era en la NBA: Klay Thompson dejará a los Warriors y se unirá a los Mavericks

ESPN y The Athletic fueron los primeros en reportar el acuerdo de canje de un contrato de tres años y $50 millones que involucra a los Warriors, Mavericks y los Hornets de Charlotte, mencionaron las fuentes que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato pues el acuerdo no ha sido anunciado públicamente. Una de las personas que habló con la AP dijo que aún se estaban elaborando los términos finales del intercambio.