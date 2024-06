LeBron James tiene intención de firmar un nuevo contrato con los Lakers

LeBron James no optará por lo que habría sido un contrato de $51.4 millones para la próxima temporada y en su lugar buscará un nuevo acuerdo con los Lakers de Los Ángeles, dijo el sábado una persona con conocimiento de la decisión.

Los términos del nuevo acuerdo podrían finalizarse rápidamente, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni James ni los Lakers revelaron la decisión públicamente. ESPN, The Athletic y Los Angeles Times informaron la decisión el sábado temprano.