Ponce.- Carlos Rivera tenía “los pies atados” en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Sentado al lado del banco de los melenudos en ropa de civil y con una bota médica en su pie derecho, el veterano armador solo podía ver a su quinteto caer derrotado 89-79 contra los Vaqueros de Bayamón para caer 2-0 en la semifinal B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Rivera, de 39 años y en su última temporada en la liga, no ha podido jugar en la serie contra los Vaqueros debido a una lesión sufrida en la victoria del séptimo juego de cuartos de final contra los Cariduros de Fajardo el viernes pasado.

Hasta el miércoles, apenas podía hacer fuerza con la pierna fracturada al tratar de caminar. Una pequeña maquina atada a su pantorrilla estuvo dándole terapia intensiva a la lesión cuando es incierto su regreso a cancha para intentar ayudar a los Leones a salvar su temporada.

PUBLICIDAD

“Es complicado. Cuando ya estaba entrado en ritmo, en energía de playoffs que, sabemos que es diferente y conociendo que esta puede ser mi última temporada, me sentía bien. Contra Fajardo me sentía bien y vino la lesión”, dijo Rivera a El Nuevo Día, recostado en una camilla del cuarto médico del camerino de los Leones.

Rivera pudo jugar los últimos minutos del partido ante los Cariduros luego de que una placa reflejó la lastimadura. Recibió un bloqueo para aliviar el dolor y terminar en cancha.

Desde entonces, no ha podido reportarse a las filas de los Leones, que no necesitan desesperadamente para establecer control de juego ante una complicada escuadra vaqueras. En las dos derrotas, Bayamón domina el departamento de asistencias 55-23. Rivera vino de promediar 6.4 asistencias contra los Cariduros.

En su ausencia, Jezreel de Jesús y Luis López se dividen la posición de armador. Entre los dos, tienen media de nueve en dos juegos contra Bayamón.

“Es complicado ver el juego desde afuera y no poder ayudar a los compañeros. Es una situación que nadie en el coaching staff está complacido con lo que está pasando. No hay de otra. Es tratar de recuperar lo más pronto posible. Este juego era importante para alargar la serie”, comentó Rivera.

“Sin duda, alguna hay cosas positivas del juego. Tenemos que ir a Bayamón a sacar ese juego para que la serie se alargue y si hay chance de poder (volver). Estamos tratando de hacer todo lo posible para que el proceso sea rápido pero hay que esperar que el cuerpo sane. Voy a tratar, ayer mismo caminar y no fue posible”, agregó.

PUBLICIDAD

Con 18 temporadas, Rivera suma cuatro campeonatos en el BSN, dos con los Leones de Ponce, los últimos de la franquicia en 2014 y 2015.

Ahora, corre el riego de ver su temporada final en el torneo fuera del tabloncillo, como sucedió con el exarmador José Juan Barea, fuera en la eliminación de los Cangrejeros de Santurce en el sexto juego de cuarto contra los Atléticos de San Germán en la serie de cuartos.

“Por lo de la lesión, estoy seguro de que si tuviera la oportunidad no tendría problemas de jugar, lo haría. Es una lesión es complicada. No poder pararme, la molestia. Hay que esperar. Que gane el mejor, pero fuera con los tenis puestos y jugando y ahora mismo no se ve de esa manera. Quería terminar de la forma correcta, dándome la oportunidad darle al equipo una oportunidad de tocar otra final. Ahora mismo, no se ve la manera”, indicó.

Rivera, exbase de la Selección Nacional y competidor nato, entiende que no es momento para que los Leones tiren la toalla con dos próximos partidos para intentar de igualar la serie.

“Hay mucho por mejorar. Hicimos un buen trabajo defensivo el miércoles, dejando a Bayamón en 89 puntos. Permitimos un sinnúmero de rebotes ofensivos (14-9), que no puede pasar contra un equipo en una semifinal. Botamos la bola sin ningún tiempo de presión. La energía defensiva estuvo en el primer parcial pero tuvimos tiros malos. Eso nos costó. Eso son cosas que no pueden pasar si quieres ganarles a equipos semifinalistas”, indicó.

El tercer juego es el viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez.