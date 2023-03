En medio de una nueva etapa en su carrera, el otrora capitán del Equipo Nacional de baloncesto, Gary Browne, está concentrado en metas específicas como un campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), y por eso prefiere dejar atrás cualquier potencial controversia relacionada a su salida del programa de la selección adulta.

Browne, por primera vez en seis años, está iniciando una temporada del BSN desde el día inicial.

Este viernes en la noche fue su debut, en su estreno como armador de los Mets de Guaynabo. Es otro cambio de los varios que ha experimentado en su carrera, luego de jugar el año pasado con los Piratas de Quebradillas.

De paso, el 2022 marcó su regreso al BSN luego de tres temporadas ausente. Con los Piratas jugó solo en 14 partidos de la temporada regular, por la misma razón que en sus primeros años en la liga con los Atléticos de San German, debido a compromisos en ligas del extranjero.

Browne, que está cumpliendo sus 30 años este viernes, en su debut con los Mets, fue dejado fuera de la Selección Nacional sorpresivamente el pasado año, al no ser convocado en dos de las ventanas clasificatorias de la FIBA hacia el Mundial de baloncesto que se jugará este año del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Gary Browne está debutando con los Mets de Guaynabo, tras ser canjeado desde Quebradillas. (David Villafane/Staff)

En la segunda ocasión que no fue convocado en noviembre, El Nuevo Día buscó una reacción del gerente general del combinado boricua, el exjugador Carlos Arroyo, y este declaró que Browne, “al momento no está en los planes de nuestro equipo”.

Y en efecto, tampoco lo convocaron el mes pasado en la sexta y última ventana, cuando Puerto Rico cumplió su meta al clasificar al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, con victorias como visitante ante Brasil y Colombia que le sirvieron para conseguir su pase directo con uno de los siete boletos para el evento.

“Yo estoy bien con ellos y ellos están bien conmigo, me puedo imaginar. No creo que haya ningún tipo de controversia, sino que esos fueron los 12 que escogieron”, dijo Browne a El Nuevo Día en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, previo al juego inaugural de la temporada 2023 para los Mets.

Para las últimas ventanas la Selección alternó con varios jugadores base, incluyendo a Tremont Waters, Jordan Howard, y el enebeísta José Alvarado (Pelicans de Nueva Orleans). En febrero, de hecho, los principales jugadores del punto al sellar el boleto hacia el Mundial fueron Waters y Howard.

Browne solo participó en la primera y tercera ventanas, antes de ser descartado para las restantes.

“Muchas preguntas pueden crear controversia o algo así, y sinceramente yo estoy aquí ahora (Guaynabo) y este es el propósito mío. Estoy ajeno a muchas cosas a veces. No te puedo comentar más sobre eso”.

Browne no exhala resentimiento al conversar sobre el tema. En esta etapa parece concentrado en otras cosas. Por primera vez también en mucho tiempo, no comienza el año jugando en el exterior, tras varias temporadas activo en ligas de Europa y otros destinos.

Esta temprada debutó en la liga de Australia con el club SE Melbourne. A diferencia de la mayoría de las ligas europeas, la de Australia termina más temprano su competencia. En el caso de SE Melbourne su último partido fue el 9 de febrero.

“Estoy contento y saludable para poder estar aquí. También, desde el 2017 no estoy en temporada completa, y pues estoy contento de estar así en esa posición otra vez”, expresó.

Browne sólo jugó en cuatro de los 12 partidos del sistema de ventanas con la Selección Nacional. (Suministrada / FIBA)

Browne jugó por última vez una temporada completa en 2017 con los Atléticos de San Germán. De hecho, en cuatro temporadas jugadas hasta 2022, esa de 2017 es la única que estuvo en todo el torneo.

Al año siguiente regresó con los Atléticos pero solo estuvo en 19 partidos, y luego de tres torneos fuera (en 2019 jugó solo 4 juegos de playoffs con San Germán), volvió en 2022 tras ser cambiado a los Piratas.

Viene de promediar 16 puntos, siete asistencias y cinco rebotes por juego con Quebradillas. Los Piratas fueron barridos por los Vaqueros en los cuartos de final.

“Yo entiendo que siempre estoy dentro de una adversidad todos los años. Juego tres baloncestos distintos; lo que es el Equipo Nacional, lo que es el europeo y en Puerto Rico. En los últimos años he estado en distintas franquicias también (en el BSN), distintos coaches, distintos compañeros de equipo. Pero eso es parte del deporte; esa ha sido parte de mi carrera y pienso que dentro de la adversidad que he tenido he podido enfocarme y tener la madurez de poder mejorar cada vez”.

Cuando se le preguntó por qué optó por quedarse en la isla y jugar a tiempo completo en lugar de buscar otro contrato en Europa -tras finalizar en Australia-, su respuesta fue directa como las asistencias que realiza o los triples que anota: “Me falta un campeonato”.

“Tuve ofertas para irme para Europa, pero el compromiso que tenemos aquí y la oportunidad de poder empezar desde el principio no se da todo el tiempo. Sinceramente la decisión… yo soy fiel creyente del Señor y me sentí bien tomando esta decisión”.

El base de 6′1″ de estatura dijo que ni siquiera está pensando en si regresará a jugar en ligas del extranjero.

“No estoy pensando en nada de eso. Estoy pensando en estar aquí ahora. Estoy contento de estar aquí, tenemos buena fanaticada. También yo soy de por acá de San Juan, de esta área, así que espero que la familia y los amigos puedan venir a ver los partidos”, dijo sobre Guaynabo, que en 2022 se quedó fuera de la postemporada luego de llegar hasta la serie final en 2021.

En la temporada muerta realizaron varios cambios y el cambio de Browne desde Quebradillas fue una de las movidas.

“Me siento bien. Es la primera vez que todos estamos juntos como quien dice, como equipo, y hay que trabajarlo para poder llegar a la meta. Vamos en busca del campeonato”, sentenció previo al choque precisamente ante los vigentes campeones defensores, Vaqueros de Bayamón, dirigidos por Nelson Colón, el también entrenador nacional.