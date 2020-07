Cualquiera confundiría al baloncelista Gary Brown con un corredor de alta velocidad mientras calienta en la pista atlética Rebekah Colberg de San Juan.

El armador del Equipo Nacional, quien recientemente pactó con el club Dolomiti Energia Trent de la A-1 de Italia, luce camisa gris sin mangas, licras negras y zapatillas especializadas para trotar, lejos de su atuendo de canastero.

“No sé cómo los chamacos corren con tenis y pantalones cortos de baloncesto en la pista”, comentó Browne sobre la seriedad que toma a la hora de practicar atletismo.

La pandemia de COVID-19 hizo que el también base de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) retomara esta disciplina deportiva hace cuatro semanas de la mano del excorredor olímpico de 400 metros y ahora entrenador, Félix Martínez, para fortalecer su condición ante su regreso a Europa.

“Esta es una disciplina completa”, señaló el canastero de 27 años bajo un picante sol en la capital de la isla.

“Es un deporte que trabajas la condición física, la condición de no cansarte. Uno puede también implementar muchas cosas como la fuerza, explosividad y rapidez. Todas esas cosas las necesito para el baloncesto”, agregó a El Nuevo Día.

La faceta no es nueva en la rutina de Browne, ya que el atletismo ha estado presente en su vida desde niño.

Su padre, Gary Browne, Sr. fue corredor de 100 y 200 metros en la Universidad del Sagrado Corazón.

En su preadolescencia, ingresó a la Escuela Municipal del Deporte de San Juan, justo al lado de la Rebekah Colberg, en octavo grado y recibió una sorpresa cuando el plantel no tenía baloncesto, por lo que se alistó en atletismo. A la misma vez, jugaba baloncesto con el club Bucaplaa.

“En la escuela tuve que adaptarme y en realidad me gusta mucho. Me hizo ver que el atletismo me puede ayudar mucho en el baloncesto”, rememoró.

La combinación la puso a prueba en 2017, año que se unió por primera vez con Martínez para entrenar, y el resultado fue exitoso. Browne cargó con los honores de Jugador Más Valioso del BSN con promedios de 11.8 puntos, 7.5 asistencias y 6.4 rebotes por encuentro.

“Tuvo mucha importancia el ‘offseason’ de entrenar en la pista, con pesas y en la cancha”, indicó Browne.

Luego de paradas en Israel y Turquía en los últimos tres años, Browne quiere ir lo más listo posible a Italia, donde tendrá la oportunidad de regresar a la acción de la Eurocopa. Por esta razón, Browne llamó nuevamente a Martínez, quien representó a Puerto Rico en las Olimpiadas de Pekín 2008.

“A Félix lo conocí por un amigo que me invitó a correr con él. La primera vez fue en la pista de la UPR y desde entonces mantuvimos la comunicación porque me lo llevaba a jugar a la guerrilla en la cancha Mario Jiménez. Félix es olimpiadas, como yo le digo. No he ido a las Olimpiadas y él trae esa experiencia, y la técnica de cómo correr, los ajustes que debo realizar cuando corro y el ritmo. A la misma vez, es un atleta que admiro mucho. Para mí es algo grande y me gusta trabajar con atletas que son así. Tenerlo aquí en la pista y que saque de su tiempo para mí es grande”, describió Browne.

Garantía de mejoría

Durante las pasadas cuatro semanas, Martínez sometió a Browne a un entrenamiento parecido al de un atleta de pista y campo de alto rendimiento, pero con reducciones. Los lunes, miércoles y viernes realizan repeticiones de velocidad y explosividad, para desarrollar el brinco en la cancha. Los martes y jueves, los “drilles” son más largos y pesados, de resistencia, con corridas de 600 y 400 metros. Una semana puede ser completamente fuerte y la próxima más suave para recuperar.

“La dinámica que él y yo tenemos, al ser una atleta que trae por naturaleza una competitividad por dentro, me gusta. Sabe que yo soy mejor corredor que él, así que él busca lo que le falta”, dijo Martínez.

Los entrenamientos a corta distancia y de explosividad ayudan a Gary Browne ha tener una mejor elevación en la cancha de baloncesto. (Ramón "Tonito" Zayas)

Para explicar cómo sus rutinas ayudan a Browne, Martínez recordó que cuando era pequeño jugaba baloncesto y fue en la misma cancha que fue descubierto por Miguel Aguirrechu para correr a alta velocidad.

“Me puso a correr de lado a lado en la cancha porque había unas competencias un fin de semana. Me recomendó correr y ahí me quedé. Después que me desarrollo en atletismo y me invitan a jugar baloncesto, me doy cuenta de que puedo competir con ellos. Por eso le digo a Gary que, si combina esto con tu destreza de baloncesto, no hay chance porque yo, que no tengo la destreza de baloncesto, puedo defenderlo en la cancha porque estoy físicamente más apto que ellos, menos en baloncesto. Se lo digo a todo el mundo. Si hacen la combinación, no hay otra cosa que mejorar. Te da mayor confianza”, apuntó Martínez.

Contento como entrenador

Desde que se retiró en 2015, Martínez— quien en un momento tuvo la marca nacional de los 400 metros con 45.92 segundos— abraza su etapa como entrenador. Además de Browne, trabajó con otros integrantes del BSN como Johwen Villegas, Kevin Maura, José Erazo y el juvenil Carmelo Betancourt. Además, ayudó al prospecto de los Giants de San Francisco, Heliot Ramos, y al púgil Félix “El Diamante” Verdejo. Al boxeador lo acondicionó junto a Cruz Manuel Pensa antes de la victoria vía nocaut frente a Will Martínez en Las Vegas el pasado 16 de julio.

Antes de la pandemia, Martínez también trabajó como coach en American Military Academy en Guaynabo.

Además de Browne, Félix Martínez (derecha) entrena a otros jugadores del BSN, además de trabajar con el pelotero Heliot Ramos y el boxeador Félix Verdejo. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Siempre supe que lo tenía, que sabía bregar con el cuerpo porque mi entrenamiento para los 400 metros fue muy riguroso y fuerte. Sufrí y lloré, así que me puedo poner en los zapatos de cualquier atleta que entreno. Sé leer los comportamientos. Esa fue la experiencia que tuve como atleta y tampoco sabía que la tenía. Al principio tuve miedo porque hay atletas que son malos coaches. Con el tiempo, me he dado cuenta de que brindar conocimiento es algo natural que me sale. El deporte es mi vida”, aseguró Martínez.

Sin temor a Italia

Martínez, a su vez, augura éxito a Browne en Italia, donde tiene que reportarse antes del 29 de agosto.

Sobre volver al Viejo Continente luego de tener que abandonar la competencia de Turquía por el coronavirus, Browne prevé que no tendrá complicaciones para protegerse de la enfermedad en Italia.

“Es una decisión difícil de tomar, pero todo lo dejo en las manos de Dios. Lo que tengo entendido es que se va a dar la temporada y ellos están haciendo sus arreglos para tomar todas las medidas de precaución. Lo que pueda controlar lo controlo. Cuando llegue tengo que hacer una cuarentena, me van a dar mascarillas y desinfectante de manos, y los camerinos y canchas se van a desinfectar. Todavía no sé si podré salir en la ciudad porque el país tiene sus reglas”, informó Browne.

Acerca de si el BSN debe reanudar su torneo este año en medio de la pandemia, Browne no tuvo opinión al respecto.

“Yo no estoy en esa situación ahora mismo. Mi enfoque es Italia. Si se puede jugar, bien, si no pues se entiende por qué”, declaró.

Los apoderados del BSN se reunirán el 15 de agosto para decidir si reinician el torneo a finales de septiembre o si cancelan la temporada.