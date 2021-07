Milwaukee - Esta podría haber sido la temporada muerta en la que Giannis Antetokounmpo ingresara al mercado de agentes libres y quizás se asociaba con otra superestrella para intentar ganar varios títulos de la NBA juntos.

En cambio, Antetokounmpo pasará el verano celebrando un campeonato que ganó con el equipo que lo eligió.

Llevar a los Bucks a su primera corona de la NBA en medio siglo recompensó a Antetokounmpo por su decisión de diciembre de firmar una extensión máxima con Milwaukee. Antetokounmpo promedió 35.2 puntos, 13.2 rebotes y 5 asistencias para ayudar a los Bucks a vencer 4-2 a los Suns de Phoenix en las Finales de la NBA.

“Podría ir a un superequipo y simplemente hacer mi parte y ganar un campeonato”, dijo Antetokounmpo el martes mientras estaba flanqueado por el trofeo Larry O’Brien y su trofeo de Jugador Más Valioso de la Finales. “Pero esta es la forma más difícil de hacerlo y esta es la forma de hacerlo. Y lo logramos “.

Antetokounmpo, de 26 años, se quedó con la franquicia que se había arriesgado con él hace ocho años al seleccionarlo con la selección número 15 en el draft. Entonces solo tenía 18 años.

La lealtad le importa a Antetokounmpo, quien creció lidiando con la pobreza en Grecia.

Pasó gran parte de su conferencia de prensa posterior al partido agradeciendo a las personas que lo ayudaron a llegar a este punto. Elogió a los funcionarios actuales y anteriores de los Bucks que ayudaron en su desarrollo. Llevaba una camiseta en honor a Jim Paschke, quien se retiró este año después de transmitir juegos de los Bucks durante 35 temporadas.

Sobre todo, habló sobre su familia y reconoció a sus padres nigerianos por los sacrificios que hicieron en el camino. Tres de sus hijos ahora han ganado campeonatos de la NBA, aunque Giannis es la estrella indiscutible de ese grupo.

“A veces puedo ser terco”, admitió Antetokounmpo. “Puedo desconectarme del mundo porque quiero tanto esto. Quería tanto esto, y pude conseguirlo. Por eso estaba llorando. Pero la gente me ayudó a estar en esta posición. No lo hice yo solo. Cada maldito día, la gente me ayudaba “.

También agradeció a la ciudad que se ha convertido en su hogar de baloncesto.

Antetokounmpo promedió 6.8 puntos en su año de novato cuando Milwaukee registró una temporada de 15-67, pero se convirtió en dos veces Jugador Más Valioso mientras ayudaba a los Bucks a emerger como contendientes anuales.

Una sorprendente derrota en segunda ronda ante Miami en la burbuja de los playoffs el año pasado podría haber hecho que Antetokounmpo comenzara a planificar su salida de Milwaukee. Antetokounmpo, en cambio, se duplicó al firmar esa extensión.

“Esta es mi ciudad”, dijo Antetokounmpo. “Ellos confían en mí. Ellos creen en mí. Creen en nosotros “.