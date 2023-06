La inesperada baja del escolta Gian Clavell por lesión en el Equipo Nacional a meses de la Copa Mundial de FIBA 2023 en Filipinas es un “golpe bajo” para la ofensiva del quinteto boricua de cara al magno evento.

Clavell, de 29 años y miembro de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), fue operado del menisco de una rodilla el martes luego de lastimarse el pasado domingo en Mayagüez.

El canastero no podrá terminar el torneo con los crustáceos ni tampoco participará en el Mundial, a jugarse del 25 de agosto al 15 de septiembre.

Será una ausencia sensible para el seleccionado isleño. El gerente general del combinado adulto, Carlos Arroyo, y el dirigente, Nelson Colón, destacaron el compromiso y sacrificio de Clavell con la escuadra que ayudó a clasificar al Mundial en las ventanas de FIBA.

PUBLICIDAD

“Pensar sustituir a Gian es algo difícil de asimilar ya que fue uno de los jugadores que lo dio todo para cumplir el sueño de clasificar al Mundial de Baloncesto”, declaró Colón en un comunicado de prensa de la Federación de Baloncesto local.

Clavell participó en seis partidos de Puerto Rico en las ventanas. Detrás de Tremont Waters, fue el segundo jugador con más tiempo en cancha (media de 29.7 minutos por cotejo). Promedió 13.7 puntos con 2.7 triples por encuentro.

Clavell es un jugador de sangre fría y uno de los mejores tiradores a larga distancia de la plantilla.

“Realmente, es un jugador que con su energía, fogosidad, explosividad y tiro largo nos dio otra dimensión en las últimas competencias. Estaba haciendo un excelente trabajo. Venía cogiendo experiencia a nivel internacional en Europa. Eso eleva su pedigrí a un juego magnífico”, señaló el dirigente Tony Ruiz, quien viene de dirigir a los Capitanes de Arecibo en la actual temporada del BSN.

“Está bien difícil. Es uno de los jugadores principales de esta cepa que lleva unos años produciendo y estableciéndose internacionalmente, tanto individualmente como en la Selección. Baja grande sin duda”, añadió, por su parte, Edgar Padilla, exjugador del Equipo Nacional.

Clavell se reportó a los Cangrejeros en mayo, luego de jugar con el club de Ucrania Prometey en Letonia.

“En esa posición importante necesitamos ese número dos anotador con esas cualidades para que pueda abrir la cancha a nuestros armadores, que puedan estar más libres. Las cosas pasan y uno no tiene control. Es un torneo competitivo y él es un guerrero. Es un golpe bajo”, agregó Ruiz.

PUBLICIDAD

¿Cómo la Selección Nacional podrá llenar el espacio de Clavell? Esa es una gran interrogante en este momento.

Los nombres de los escoltas Isaac Sosa, Stephen Thompson Jr. y Jaysean Paige, todos activos en el torneo del BSN, salen a relucir. El trío atraviesa por grandes actuaciones individuales, en especial Sosa detrás del arco con los Osos de Manatí (47 por ciento en triples).

De los tres, Thompson terminó jugando en las ventanas finales. Su hermano Ethan también es una opción.

“Cuando tienes una baja así se abren oportunidades para otros jugadores. Pero, te pone un incertidumbre de qué va a pasar contra lo que esperabas de ese jugador (Clavell) estando en ese equipo. No hay otra forma de bregarlo. Presenta la oportunidad para un próximo turno”, señaló Padilla.

Puerto Rico se despegó en las postrimerías del partido para llevarse la victoria en Colombia. En la foto, Stephen Thompson Jr. avanza el balón. (Suministrada / FIBA)

“Ese es el dolor de cabeza que tendrá la Preselección. Estos nombres han tenido una buena temporada. A mí me preocupa grandemente cómo van a terminar estos jugadores (físicamente) para el Mundial. El torneo ha sido bien competitivo y físico, cargado. Hay qué ver que jugador va a estar disponible a la hora de la verdad. Hoy es Clavell, mañana puede ser otro”, apuntó Ruiz.

El BSN atraviesa por una temporada regular de 36 partidos, por equipo, un aumento de cuatro juegos comparado al año pasado, en tres meses. La postemporada inicia a mediados de junio. Se espera que el grueso de la matrícula de la Selección para el Mundial esté activo en los playoffs.

“Sosa ha tirado un macramé esta temporada con grandes números. Paige ha tenido un torneo completo en Guaynabo y Thompson es un jugador universal. Merecen estar. Pero la gran pregunta es quién estará disponible y quiénes estarán saludables”, resumió Ruiz.

PUBLICIDAD

El escolta Isaac Sosa ha tenido una exitosa temporada individual con los Osos de Manatí. (Suministrada / BSN)

El hermano de Thompson, Ethan, es una pieza a considerar al lucir en la G-League con los Windy City Bulls (Chicago) con 17.0 puntos y 3.4 asistencias por juego. De igual forma, Alfonso Plummer, escolta de los Cangrejeros. Ambos jugaron por Puerto Rico en las ventanas y en la AmeriCup 2022.

Markus Howard, quien juega en el extranjero (Liga ACB de España) puede ser una alternativa, pero el gerente Carlos Arroyo había dicho que no era una opción. Markus, el hermano de Jordan, también necesita solicitar un cambio de ciudadanía deportiva, después de haber jugado con Estados Unidos a nivel juvenil.

Puerto Rico prevé presentar tres armadores para el Mundial con Waters, más el integrante de los Pelicans de Nueva Orleans en la NBA José Alvarado y Jordan Howard. Sin embargo, Ruiz entiende que se necesita masa muscular en la posición de Clavell para el prestigioso torneo.

“En un Mundial tenemos que tener cuerpo y estatura en esa posición. Nos vamos a enfrentar a equipos que son más altos y fuertes. Tal vez esos rivales no tengan la misma versatilidad. Nos dio buenos resultados la combinación de Howard y Tremont, pero ahora vamos a un Mundial y es totalmente diferente. Necesitamos tamaño”, opinó Ruiz.

“Son excelentes jugadores internacionales. Jóvenes, pero con experiencia a corta edad”, expresó Padilla sobre el trío de armadores.

“Obviamente, vamos a extrañar a Clavell. No es un jugador fácil de reemplazar. Pero, han hecho un gran trabajo y ahora se abre una oportunidad a estos grandes talentos. Sosa está tirando esa bola como mejor lo he visto. El reto es la parte defensiva. No sé si van a llevar a Javier Mojica, veterano con presencia defensiva. Stephen Thompson está definido y sabe lo que puede aportar. Excelente en ciertas áreas. Un Equipo Nacional necesita eso, que te de algo en especifico para poder combinar. Pienso que se van a ir por los puntos”, analizó Padilla.

PUBLICIDAD

Puerto Rico jugará en el Grupo B contra Sudán del Sur, Serbia y China desde el 26 de agosto en Manila, capital filipina. La preparación comenzará desde el 28 de agosto con seis fogueos en calendario.