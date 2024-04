“Hay algunas cosas que es mejor no revelar”: Hollis-Jefferson sobre las declaraciones de Eddie Casiano a su salida de San Germán

“Hay algunas cosas que es mejor no revelar. La vida pasa. Tienes que seguir hacia adelante. Es todo. Yo amo a Eddie. No tengo nada que decir sobre él ”, reaccionó Hollis-Jefferson sobre la controversia.

“Yo no hablo de dinero. No necesito hablar de dinero. Por eso tenemos agentes. No voy a ir a negociar mi precio con otra persona. No es como se manejan las cosas en el juego. Nunca es así”, agregó el exjugador de la NBA.