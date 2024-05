¿Yadier Molina retornará como dirigente de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

“Nelson González, que es el encargado de Puerto Rico en el Clásico, me dijo que estaban adelantados en la sede, pero no me quiso adelantar nada. Me dijo, ‘los grupos ya casi los tenemos, cuando tengamos los grupos te vamos a notificar’. Decirte que ellos nos escribieron (para) hablarnos de la sede, no”, comentó Quiles en un aparte con este diario previo a la conferencia de prensa del Juego de Estrellas de la Liga Superior de Béisbol Doble A, que se celebrará el domingo.