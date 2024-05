Dos mujeres fungirán como árbitros principales en el Juego de Estrellas del Béisbol Doble A

“Es un placer pertenecer a un Juego de Estrellas, se pasa bien, se disfruta, conoces a los jugadores con los que no hemos compartido. Vamos a dar un gran espectáculo... la vamos a pasar bien” , dijo Acevedo.

“Es un sueño hecho realidad. El que me conoce sabe que he trabajado mucho para esto... Muchas cosas han pasado en mi día a día, buenas y negativas, pero cuando uno se encamina en la mano de Dios esto pasa. Agradecido con los muchachos que me van a representar”, expresó Santos.