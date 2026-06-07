Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jassel Pérez comanda el triunfo de los Vaqueros contra los Mets en Gurabo

El importado dominicano brilló con 29 puntos pero Guaynabo se mantiene cuarto en la Conferencia A del BSN tras el revés de Santurce en Manatí

7 de junio de 2026 - 11:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jassel Pérez, refuerzo de los Vaqueros, se apresta a anotar contra los Mets. (José Raúl Santana)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Gurabo - Jassel Pérez anotó 29 puntos en su segundo juego en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para los Vaqueros de Bayamón derrotar el sábado, 103-91, a los Mets de Guaynabo durante la noche “retro” de los metropolitanos en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

RELACIONADAS

El dominicano debutó el pasado miércoles en Canóvanas con una noche de 20 unidades en el revés ante los Gigantes.

En Gurabo con el marcador 94-89, encestó uno de sus cuatro triples restando 36 segundos del cuarto parcial para sentenciar a los locales.

Bayamón mejoró 17-10, en pelea por el primer lugar de la Conferencia A contra los Criollos de Caguas (17-9).

Jae Crowder atinó 24 unidades y Stephen Thompson Jr. 14 tantos en la victoria en la carretera.

Por los Mets, Jaysean Paige regresó para anotar 24 puntos. Devin Williams lo siguió con 21, mientras que Brandon Knight y Torrey Craig añadieron 18 cada uno.

Guaynabo se vio sin el delantero estelar Ysmael Romero por segundo juego consecutivo. Con dos derrotas al hilo, los Mets juegan para 12-13, cuartos en la Conferencia A.

Respiran en el encasillado luego del revés de los Cangrejeros de Santurce (11-14) en Manatí contra los Osos (10-16) en tiempo extra.

Bayamón gana la serie particular contra los Mets, 2-1, con último duelo el 25 de junio en el Coliseo Rubén Rodríguez.

En Ponce, los Leones lograron su tercer triunfo consecutivo al superar, 98-91, a los Santeros de Aguada.

Los subcampeones están cuartos en la Conferencia B con 11-16.

Thomas Robinson fue el mejor por los Leones con 22 puntos y ocho rebotes. Tjader Fernández brilló con 20.

Por los Santeros, Jacob Wiley finalizó con 28.

Tags
Vaqueros de BayamónBSNMets de GuaynaboCangrejeros de Santurce Leones de Ponce
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: