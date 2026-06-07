Jassel Pérez comanda el triunfo de los Vaqueros contra los Mets en Gurabo

Gurabo - Jassel Pérez anotó 29 puntos en su segundo juego en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para los Vaqueros de Bayamón derrotar el sábado, 103-91, a los Mets de Guaynabo durante la noche “retro” de los metropolitanos en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

El dominicano debutó el pasado miércoles en Canóvanas con una noche de 20 unidades en el revés ante los Gigantes.

En Gurabo con el marcador 94-89, encestó uno de sus cuatro triples restando 36 segundos del cuarto parcial para sentenciar a los locales.

Bayamón mejoró 17-10, en pelea por el primer lugar de la Conferencia A contra los Criollos de Caguas (17-9).

Jae Crowder atinó 24 unidades y Stephen Thompson Jr. 14 tantos en la victoria en la carretera.

Por los Mets, Jaysean Paige regresó para anotar 24 puntos. Devin Williams lo siguió con 21, mientras que Brandon Knight y Torrey Craig añadieron 18 cada uno.

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Guaynabo se vio sin el delantero estelar Ysmael Romero por segundo juego consecutivo. Con dos derrotas al hilo, los Mets juegan para 12-13, cuartos en la Conferencia A.

Respiran en el encasillado luego del revés de los Cangrejeros de Santurce (11-14) en Manatí contra los Osos (10-16) en tiempo extra.

Bayamón gana la serie particular contra los Mets, 2-1, con último duelo el 25 de junio en el Coliseo Rubén Rodríguez.

En Ponce, los Leones lograron su tercer triunfo consecutivo al superar, 98-91, a los Santeros de Aguada.

Los subcampeones están cuartos en la Conferencia B con 11-16.

Thomas Robinson fue el mejor por los Leones con 22 puntos y ocho rebotes. Tjader Fernández brilló con 20.