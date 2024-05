“Él tiene un total compromiso”: la presencia José Alvarado fortalecerá el perímetro de Puerto Rico en el Repechaje Olímpico

Las declaraciones que emitió el martes el armador suplente de los Pelicans de Nueva Orleans, José Alvarado, en torno a su compromiso de jugar con la Selección Nacional en el venidero Repechaje Olímpico no tomó por sorpresa al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos.

Alvarado, de ascendencia boricua nacido en Brooklyn, Nueva York, se había comprometido con el Equipo Nacional igualmente para la pasada Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 , pero en la recta final del proceso clasificatorio tuvo que darse de baja cuando su equipo en la NBA, Nueva Orleans, no le dio permiso pues todavía recuperaba de una lesión.

Esta vez, parece decidido a vestir la camiseta boricua en la última oportunidad de Puerto Rico para intentar clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024 , algo que no ocurre desde 2004 en Atenas, Grecia. Ya han pasado cuatro ciclos completos sin que la Selección vea acción en el más importante escenario del deporte internacional.

“Carlos está en constante comunicación con él. Él nunca ha dicho que no. Estaba lesionado la pasada temporada y los Pelicans no le dieron permiso. Él tiene un total compromiso con la Selección Nacional”, dijo a El Nuevo Día el presidente de la FBPUR, Ramos, en referencia al gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo. “No nos extraña porque Carlos habla con él a diario, básicamente”.