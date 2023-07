El mensaje del dirigente Nelson Colón fue sencillo para los Vaqueros antes de llegar a Carolina estando abajo 1-0 en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Saliendo dije: tu mejor maestro es tu último rol. En este caso, tu último juego. Fue nuestro mejor maestro ese primer juego”, compartió el estratega.

Tras perder el encuentro inicial de la serie de campeonato en tiempo extra 89-85 en el Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón demostró por qué es el campeón defensor al enfriar el “calentón” el jueves con una victoria 75-67 ante los Gigantes en el Coliseo Guillermo Angulo.

El resultado empató la serie 1-1 con el tercer choque de vuelta en el “rancho vaquero” el sábado.

En 48 horas, los Vaqueros recuperaron su identidad defensiva, dejando a Carolina en 22 puntos en la primera mitad, combinado un avance de 24-0 entre el primer y segundo periodo, para propinarle el primer revés a los carolinenses como locales en la postemporada 2023.

“Esto es baloncesto. Esto no es dónde estemos. El año pasado, cuando todo el mundo decía que era difícil ganar allí, celebramos allá (en San Germán). Este año, es difícil ganar allí, ganamos allá (en San Germán). Venimos aquí y todo el mundo diciendo que nos ganaron el primero. Creo que esto fue un “wake up” lo que cogimos. A este equipo (de Carolina) hay que respetarlo. Hay que jugar duro y no sentirnos cómodos”, declaró Colón tras la victoria.

El estratega cuatro veces campeón en el BSN indicó que el partido del jueves se ganó el miércoles durante la práctica al afinar los detalles.

“Fue una preparación totalmente diferente. Este es el resultado. Venimos con un buen plan, lo ejecutamos y no nos desesperamos. Jugamos a nuestro ritmo. No dimos segundos tiro ni triples. Forzamos a Carolina que nos tenían que defender, que no lo hicimos en el primer juego. Hoy, fuimos otro equipo. Creo que esas son las pequeñas ventajas. La ejecución a esta altura es la que domina el juego”, apuntó Colón.

“Recuperamos la ventaja de cancha local. Es una serie de 5-3. Si no vamos a Bayamón y capitalizamos, el esfuerzo fue en vano. Ahora dejar este juego aquí, sin emocionarse ni sentir que hicimos grandes tocas. Hicimos lo que nos tocaba, que era ganar”, añadió.

Mike Scott, quien estuvo imparable en el primer partido con 35 puntos, fue dejado en 16 unidades.

“Es humano”, soltó Colón, al igual que el dirigente de los Gigantes Carlos González.

Tras un arranque de 9-2, Carolina no encontró el aro ante la zona que montaron los visitantes. Falló en 16 veces consecutivas durante el bache ofensivo en el que Bayamón se escapó 26-9.

“Nos cambiaron la zona y nos sacó de ritmo. No pudimos contrarrestar esa parte. No nos metimos en la primera mitad. Con 22 puntos es imposible. En el tercer parcial, cuando hicimos el avance (abajo por 12) anotaron unos triples grandes para alejarse de nuevo. Venir de atrás por 19 puntos es duro”, comentó González.

“Pero nada, creo que estamos una buena posición. Ahora es el mejor de cinco. Es cuestión de reagruparnos y seguir”, agregó.

Incertidumbre con Ángel Rodríguez

Los Vaqueros pudieron ganar sin los servicios del armador titular Angel Rodríguez, quien se perdió un segundo juego consecutivo por el tobillo lesionado en la semifinal contra San Germán.

Colón se mantuvo en no dar pistas sobre el regreso del valioso base, repitiendo que está día a día.

“Día a día. No estamos cómodos (sin él). Seguimos probando. Vamos a ver qué pasa para el próximo juegos”, sostuvo.