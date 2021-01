Nueva York - Dave Magarity ha dirigido más de 1,000 partidos en sus más de 40 años en el baloncesto masculino y femenino. Ninguno ha sido como los dos partidos que tiene este fin de semana cuando el equipo de mujeres del Army se enfrenta al de Holy Cross.

Al otro lado de la línea lateral dirigiendo a los Crusaders estará su hija, Maureen, quien se hizo cargo de ese programa este año después de pasar la última década en New Hampshire.

Se cree que es el primer enfrentamiento de dirigentes de padre e hija en la historia de la División I de la NCAA.

“Va a ser surrealista”, dijo Dave Magarity, quien cumple 71 años este mes. “¿Qué tiene de especial? No hace falta decir que no solo es posible que sea la primera vez que sucede, sino que estamos en la misma liga. Una cosa es si estuviéramos jugando en un torneo o hubiera sido bueno jugar en el Torneo de la NCAA o NIT. Estamos en la misma liga, en esta temporada loca, nos enfrentaremos cuatro veces“.

Los Magarity se apresuraron a señalar que ya se habían enfrentado antes en algunos juegos simulados de pretemporada, pero Maureen sabe que este fin de semana será diferente. Ambos equipos se enfrentarán primero en la cancha del Army el sábado antes de dirigirse a Holy Cross el domingo.

“Creo que este año pone muchas cosas en perspectiva, jugando contra mi papá. Ha hecho un gran trabajo a lo largo de su carrera como entrenador “, dijo Maureen. “Sobrevivir como entrenador durante tanto tiempo dice mucho sobre mi padre y lo que me ha enseñado. Intentaré no emocionarme al entrar en ese juego “.

Maureen creció en la cancha de Marist viendo a su padre dirigir al equipo masculino. Pasó 18 años allí antes de dejar de ser dirigente durante un par de años antes de regresar como asistente en el equipo femenino del Army.

Maureen comenzó su carrera como dirigente en el Army, donde fue asistente de su padre durante algunos años después de que él asumiera el programa en 2006 cuando la entrenadora en jefe Maggie Dixon murió de arritmia, probablemente causada por un agrandamiento del corazón. Dixon le había ofrecido a Maureen un trabajo como asistente antes de morir.

Pasó tres años como asistente en el ejército antes de conseguir el trabajo en New Hampshire. Desafortunadamente, debido al coronavirus, la familia y los amigos de los Magarity no pueden asistir al histórico juego.

“No puedo evitar estar un poco molesto porque debido a la pandemia mis hijos no pueden estar allí, mi hermana y mi hermano, mis sobrinas y sobrinos y mi mamá no pueden venir. Sus amigos y mis amigos “, dijo Maureen Magarity. ”Va a ser especial, pero es una lástima que no puedan estar allí “.

En cuanto a a quién apoya la familia, Maureen compartió una historia de que su madre esperaba que los equipos dividieran triunfos en los cuatro enfrentamientos.