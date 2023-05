De todos los novatos de la clase 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el alero de los Cangrejeros de Santurce, Isaiah Palermo, fue el único que participó en el partido del Juego de Estrellas de la liga el pasado fin de semana en el Coliseo Roberto Clemente.

El canastero, de 22 años y natural de Kissimmee, Florida, atraviesa por un gran debut, ganándose la titularidad en la escuadra cangrejera para estar en conversación entre los candidatos para el premio de Novato del Año de esta temporada.

Palermo, primera selección en la segunda ronda del sorteo, promedia 9.0 puntos, 4.3 rebotes y 1.2 asistencias en 22 minutos por cotejo. Registra un 54% en tiros de dos puntos y un 36% de tres.

Su compañero de equipo, Alfonso Plummer, quinta selección de primera ronda en 2022 y quien hizo su debut en la liga este año con los crustáceos, tiene media de 13.2 puntos, 2.4 rebotes y 2.0 asistencias.

Otros novatos de la clase 2023 con puntos en doble cifra son Dimencio Vaughn y Jase Febres (quinta y sexta selección de primera ronda), de los Cariduros de Fajardo, con 12.7 y 10.6 tantos, respectivamente.

“Solo me preocupa ganar y finalizar fuerte. No pienso en otra cosa. Solo dejo que el juego hable por mí”, dijo Palermo a El Nuevo Día, entre inglés y español, sobre el interés en el galardón de Novato del Año.

“Estoy amando la liga en estos momentos. Amando la oportunidad que se me ha dado. Muy agradecido por mis compañeros y fanáticos. Si soy honesto, solo competía para poder estar en el tabloncillo. Ahora, me estoy dejando llevar y aceptando lo que venga”, agregó.

Isaiah Palermo participó en el Juego de Estrellas 2023 en el Coliseo Roberto Clemente. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

Interés de la Selección

Palermo, de 6′6″ de estatura, es egresado de la Universidad de Arkansas en Little Rock en la División I de la NCAA. En cuatro años, tuvo medias de 6.6 puntos y 1.9 rebotes en 19.8 minutos por cotejo. Su madre, Jennifer Palermo, fue criada en el estado de Florida, un “Puerto Rico chiquito” como diría el joven atleta.

Su abuela materna es de Guánica, con familia también en el municipio de Caguas.

“Están muy orgullosos de mí. Me lo dejan saber todos los días. Estoy feliz de estar aquí. Agradecido”, indicó.

Palermo representó a Puerto Rico a nivel juvenil en 2018 con el seleccionado Sub-18. Informó que ya ha sido contactado por la Federación de Baloncesto local para formar parte del programa adulto.

“Me han dejado saber que estoy en su radar y en la lista. Todavía no me han dicho (si jugaré). Ojalá pueda hacer el equipo. Si no, seguiré trabajando para lograrlo. Quiero representar (a Puerto Rico). Jugué a nivel Sub-18 en 2018 y me encantó. Quiero ser parte de eso de nuevo”, apuntó Palermo, quien podría ser considerado para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador este verano.

Por el momento, Palermo ha sido una pieza clave para los Cangrejeros mantenerse en batalla entre los primeros puestos de la Sección B del BSN. Empatan en el tercer lugar con Guaynabo, con 12-10, muy cerca del segundo lugar ocupado por Carolina.

“He ganado peso y le he dado a las pesas en el gimnasio porque los árbitros (en el BSN) te dejan jugar más. No es como en Estados Unidos. Aquí tienes que completar la jugada y no sabes si te cantan o no. Es muy física la liga y siento que me hará mejor en el futuro. Mi dirigente (Xavier Aponte) me da confianza. Que me relaje y esté tranquilo. Que siga mi juego y jugar a través de mis errores. Estoy agradecido por eso”, compartió Palermo.