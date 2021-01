Nueva York - James Harden usó su última entrevista en Houston para decir que su equipo no era lo suficientemente bueno.

Tiene un mensaje completamente nuevo ahora que está en Brooklyn.

Harden ve un personal que presenta a Kevin Durant y Kyrie Irving, un cuerpo técnico que incluye un entrenador bajo el cual se convirtió en campeón anotador de la NBA, y una oportunidad de ganar el título que aún le falta.

“Simplemente agrega todo eso, y es como, esa es una oportunidad legítima allí mismo”, dijo Harden. “Fue obvio para mí”, agregó.

Los Nets adquirieron a Harden de los Rockets el jueves en un acuerdo de gran éxito que lo reúne con Durant, su compañero de equipo en Oklahoma City. Podría jugar para ellos el sábado si todos los jugadores del trato, que también incluía a Cleveland, aprueban sus exámenes físicos a tiempo.

El intercambio se completó solo dos días después del último juego de Harden con los Rockets, una derrota aplastante ante los Laekrs.

Después del partido, Harden dijo: “Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que he podido“.

Harden aseguró que no estaba siendo irrespetuoso con sus excompañeros.

“He estado allí durante mucho tiempo. He pasado por todos los altibajos con esa organización y no fui irrespetuoso con nadie. Acabo de hacer un comentario de que el equipo en su conjunto no era lo suficientemente bueno para competir por un título y en esta etapa de mi carrera en la que estoy ahora, eso es lo que me encantaría”, declaró.

Harden elogió a los Rockets por trabajar con él para llevarlo a su destino preferido (los Nets) y dijo que lamentaba sus comentarios que, según él, fueron sacados de contexto. “Pero el objetivo final era llegar a algún lugar donde pudiera competir y aquí estoy en Brooklyn”, añadió.

Harden comentó que mientras evaluaba a los Rockets después de su derrota ante los Lakers en la segunda ronda de los playoffs, determinó que no eran lo suficientemente buenos para vencer a los mejores equipos de la NBA. El gerente general Daryl Morey y el entrenador Mike D’Antoni no iban a regresar y Harden no creía en el roster dejado atrás.

D’Antoni terminó uniéndose al personal de Steve Nash en Brooklyn y ayudará a moldear una ofensiva que ahora cuenta con tres de los máximos anotadores de la NBA. Harden, como Durant e Irving, tendrá que renunciar a algunas de las oportunidades ofensivas que ha tenido antes.

“Todavía hay muchos tiros para todos, todavía hay muchas oportunidades para hacer jugadas para todos, pero no será en el mismo formato que estaba antes, donde eran en gran parte el punto focal número uno. Va a estar mucho más repartido entre los tres y también tienen que mejorar a sus otros compañeros”, indicó Nash.

Harden insiste en que puede hacer eso, diciendo que su habilidad para crear jugadas está subestimada. El tres veces campeón anotador promedió alrededor de 20 intentos de tiros en Houston, pero también lideró la liga en asistencias en 2016-17 y promedió 10.4 en ocho juegos esta temporada.

“Mientras esté mejorando a mis compañeros de equipo, no importan los puntos. Creo que todo el mundo sabe que puedo anotar el balón a gran velocidad y ahí es donde entra el sacrificio”, apuntó Harden.

Harden agregó que el salario y el estatus eran más importantes al principio de su carrera, pero dijo que ganar está en la parte superior de su lista ahora. Recarcó que hará lo que sea necesario para hacer eso en Brooklyn.

Podría pasar, al menos algunas noches, de ser el hombre principal a la tercera opción anotadora . Eso parece estar bien con Harden, siempre y cuando los Nets estén ganando.

“No puedo predecir cómo va a ir. Kyrie podría anotar 10 posesiones seguidas. KD podría anotar 10 posesiones seguidas. Son más que capaces de eso y estoy bien con eso porque vamos a estar ganando y va a ser bueno”