Nueva York - James Harden llegó a Brooklyn y predijo que su junte con Kevin Durant y Kyrie Irving sería de “miedo”.

Todo acabó en un instante. No solo el trío, sino también la era de ellos en los Nets de Brooklyn.

Llegó tan rápido a su fin que cuando Harden vuelva este sábado a Brooklyn por primera vez en la temporada regular, menos de un año después de que lo enviaron a Filadelfia, no encontrará a Durant ni a Irving.

Todos se han ido. Las tres superestrellas pidieron su salida una a una.

“Entonces no funcionó”, reconoció el gerente general Sean Marks. “Algunas fueron situaciones que podíamos controlar, otras no”.

Durant fue el último en irse tras ser canjeado a los Suns de Phoenix el jueves. Irving fue enviado días antes a los Mavericks de Dallas.

Los amigos decidieron irse juntos a Brooklyn en el 2019. Harden se unió al inicio de la temporada 2020-21.

Durant y Harden sumaban siete títulos anotadores. Todos una constante en el ‘All-Star’. Los Nets eran favoritos para ganar el campeonato.

“Teníamos a James y debíamos ser un superequipo”, reconoció Irving. “Jugamos poco tiempo juntos y hubo muchas lesiones y otras situaciones. Me hubiera gustado que funcionara a largo plazo, pero no hay errores, no hay coincidencias”.

Tampoco estuvieron cerca del título.

Durant, Harden e Irving solo disputaron 16 encuentros juntos y ganaron una serie de postemporada.

Fue increíble en su mejor momento. Los Nets superaron a Boston en cinco encuentros en la primera ronda en el 2021 y aplastaron a Milwaukee en los primeros dos duelos de las finales de la Conferencia del Este.

Pero Harden sufrió una tensión en el tendón de la corva casi al inicio de la serie e Irving sufrió un esguince en el tobillo en el cuarto juego. Los Bucks dieron la vuelta y se llevaron la serie con una victoria en tiempo extra en el séptimo partido para eventualmente levantar el trofeo.

Los Nets eran favoritos otra vez en el 2021-2022, pero la campaña se vino abajo en la pretemporada cuando Irving se negó a vacunarse contra el COVID-19.

Eventualmente regresó en enero para los juegos de visita, pero en ese momento Harden ya se había desilusionado. Pidió salir y los Nets lo enviaron a los 76ers en un acuerdo para adquirir a Ben Simmons.

Tras perder por barrida ante Boston en la primera ronda de los playoffs, Durant pidió su canje.

Eventualmente retiró la petición, pero no lo pudieron convencer una vez que Irving solicitó su salida la semana pasada y los Nets rápidamente le encontraron equipo.

“Llevaron su talento a otro lado”, dijo Marks, “y como otros aficionados al baloncesto, observaremos de lejos. Nuestra atención ahora está en los chicos en el vestuario”.