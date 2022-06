Boston - Hubo un tiempo en que la narrativa que rodeaba a Jaylen Brown era que se trataba de un jugador redundante en un equipo de los Celtics que moldeaba su identidad en torno a la superestrella en ciernes Jayson Tatum.

Aunque recientemente participó en el Juego de Estrellas en un equipo repleto de talento joven y local, Brown fue considerado por los detractores como una ficha de cambio potencial que Boston podría usar para ajustar una lista que no superó las finales de conferencia durante sus primeras cinco temporadas.

Los gritos para deshacerse del jugador de tercera selección general del draft de 2016 solo aumentaron después de un tibio comienzo de temporada del equipo con balance de 18-21, bajo el nuevo entrenador Ime Udoka, que tuvo al veterano Marcus Smart armando la ofensiva de las jóvenes estrellas de los Celtics.

Seis meses después, y con un pase hacia las Finales de la NBA, el “Sr. Prescindible” se convierte repentinamente en el “Sr. Indispensable” mientras los Celtics persiguen su campeonato número 18.

“Es difícil para mí reflexionar sobre los momentos en que estoy en el centro de la tormenta”, dijo Brown. “Pero todo, toda la adversidad, todos los altibajos y las cosas negativas, indirecta y directamente, me han ayudado a llegar a donde estoy”.

Andrew Wiggins (22), de los Warriors, es defendido por Jaylen Brown. (Steven Senne)

Brown está promediando 22.7 puntos y 7.3 rebotes, el mejor del equipo, en los primeros tres juegos de las Finales. Y acaba de entregar probablemente su mejor desempeño de los playoffs: 27 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, cuando Boston venció a los Warriors de Golden State 116-100 en el tercer juego para tomar una ventaja de 2-1 en la serie.

Su primer cuarto de 17 puntos marcó la pauta para el ataque de Boston, pero Udoka dijo que el juego de Brown ha evolucionado en ambos extremos.

“La versatilidad que nos da en el lado defensivo, es lo que es. Creo que eso se filtra con Marcus y nuestros grandes, así como con nuestras grandes alas”, dijo Udoka. “Estamos pidiendo (por) más comunicación, más reconocimiento, y él es uno de los muchachos que mejoró a lo largo de la temporada en ese sentido”.

Si bien Brown estuvo encerrado durante los playoffs, Tatum dijo que él y Brown sabían que había dudas sobre si podrían coexistir después del lento comienzo del equipo. Dijo que han descubierto cómo combinar sus habilidades y personalidades.

“Creo que todas esas cosas ayudaron, desde decir que necesitábamos dividir el grupo, o deshacernos de alguien, o que JB y yo no podemos jugar juntos”, dijo Tatum después de que Boston venciera a Miami para ganar el título de la Conferencia del Este y así adelantar a las Finales contra Golden State. “Eso nos impulsó a resolverlo y no huir de él. … Que confiamos el uno en el otro y teníamos que ser mejores”.

Bajo la tutela de Udoka y su personal, ambos jugadores han aprendido a jugar más con sus compañeros de equipo.

Tatum se ha alejado de sus tendencias pasadas de confiar en el aislamiento y los tiros en suspensión. En cambio, está usando los doblajes defensivos que dibuja, para pasarle la pelota a Brown y a otros para compartir la carga de las anotaciones.

Brown también ha transformado su juego. Contra Golden State en particular, ha estado atacando por dentro, encontrando desajustes y eligiendo sus lugares contra las pequeñas alineaciones de los Warriors.

Smart dijo que la agresividad de Brown y de Tatum se ha vuelto contagiosa.

“Son muy firmes sobre lo que quieren, lo que van a hacer con la pelota, con la toma de decisiones y las lecturas”, dijo Smart. “Han crecido y madurado en ese aspecto. Sabían que, para que pudiéramos alcanzar nuestro máximo potencial, tendrían que dar ese paso. Asumieron el desafío, lo están demostrando y está probado en este momento”.

Brown también ha sido una voz tranquilizadora, recordando a sus compañeros de equipo que bloqueen distracciones como los intentos de Draymond Green de Golden State de sacudir a los Celtics con su juego físico.

El 31 de enero, al comienzo del cambio de tendencia de Boston al final de la temporada, Brown tuiteó: “La energía está a punto de cambiar”. Dada su actuación reciente, sus palabras parecen menos crípticas y más proféticas.

Y Brown ha mostrado más aprecio por su viaje al estrellato de las Finales.

“Siento que no siempre me han puesto en la mejor posición para ser la mejor versión de mí mismo, y eso me ha ayudado a mejorar y a trabajar más duro”, dijo Brown. “Todo lo que he aprendido y adquirido aquí directa o indirectamente me ha ayudado, y creo que me va a ayudar a seguir adelante. Si tuviera que reflexionar, estoy agradecido por todas y cada una de las experiencias por las que pasas porque te hacen ser quien eres”.