Esperanza, emoción y ánimo fueron algunos de los sentimientos que experimentaron varias de las integrantes de la Selección Nacional femenina de baloncesto al conocer, por vía de sorteo de la FIBA en la madrugada del martes, quienes serán sus primeros tres rivales en los Juegos Olímpicos de Tokio.

FIBA sorteó los 12 equipos clasificados y Puerto Rico cayó en el Grupo C con Australia, Bélgica y China.

China será el primer rival de Puerto Rico. Ese partido será el 27 de julio, el día luego de comenzar el torneo de baloncesto de los Juegos. El 30 de julio enfrentará a Bélgica y el 2 de agosto a Australia. Los tres equipos figuran entre los mejores 10 del mundo.

La celebración del sorteo fue una señal de esperanza para el combinado nacional, que ha vivido un año de incertidumbre en cuanto a su primera e histórica participación olímpica por el atraso de los Juegos y a los constantes rumores de cancelación de la justa para este año.

“Hay esperanzas de que sí, que se vaya a dar luego de todos estos rumores. Todavía no es seguro, pero da esperanza”, dijo la armadora y capitana de la Selección, Pamela Rosado.

Al mismo tiempo, todos los miembros del combinado, incluyendo el staff técnico y la administración, sintieron un enorme orgullo al ver por primera vez la bandera de Puerto Rico en un sorteo olímpico femenino de baloncesto.

“Es un orgullo ver esa bandera de Puerto Rico entre los mejores del mundo. Es un honor enorme ser parte de las 12 chicas que han cumplido este sueño y que van rumbo a Tokio”, dijo Rosado, quien vio la ceremonia de sorteo esta madrugada junto a Michelle González y Dayshalee Salamán para un programa especial del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Puerto Rico irá a los Juegos con la clasificación más baja (22) entre los 12 clasificados a Tokio y le tocará jugar en la primera ronda contra tres de los mejores 10 clasificados, incluyendo el segundo y subcampeón mundial, Australia. Bélgica es el sexto y China el noveno.

La tarea es enorme para la escuadra boricua, pero le anima el hecho de que ya jugó contra Bélgica y que cree que puede jugarle mejor en comparación al revés abierto (86-36) que tuvo contra este equipo en el Mundial 2018, además de que tuvo fogueos con China en los que se vio parejo en la cancha.

“Hay varios aspectos positivos. Uno es que nos da una oportunidad de crecimiento. Hemos ido en ascenso y esos juegos nos dan la oportunidad de seguir enfrentando equipos de primer nivel. El otro es que hemos jugado con los tres equipos; son equipos conocidos. Conocemos sus tendencias, fortalezas y debilidades, que no son muchas”, dijo el dirigente nacional, Jerry Batista.

Rosado coincidió que está latente en el Equipo Nacional un ambiente de cinderella, de ’equipo sorpresa’, por el avance competitivo que dado la Selección en los últimos años y que puede transferir ese carácter a los Juegos Olímpicos, que amplifica historias como estas.

“Definitivamente”, afirmó Rosado. “Venimos de menos a más. Hemos sido underdogs. Creo que esta no es la excepción. Vamos con las ganar de jugar y de dar lo mejor. Tenemos la oportunidad de sacar partidos en Tokio”, agregó Rosado.

Rosado colocó a Australia, con la dominante jugadora Liz Cambage, como un equipo fuera de serie en el grupo C. Piensa que un partido ante Bélgica, con la experiencia que las boricuas han sumado desde el enfrentamiento con las europeas en el 2018, puede ser más competitivo. Y cree que China es vencible con la inclusión de Jennifer O’Neill, quien no estuvo en uniforme las veces que el conjunto fogueó contra las asiáticas.

El dirigente nacional se animó también por el calendario de juego, que le parece favorable para controlar las emociones previo al debut y también para el estudio del rival.

“Me gustó que no jugamos en el primer día. Siempre vienen los nervios del primer día, más en unos primeros Juegos Olímpicos. Me gustó la distancia que dan entre juegos. Eso es bueno porque nos permite seguir preparándonos. El orden de los juegos me es indiferente porque todos son duros”, dijo Batista.

En cuanto a la preparación, Batista dijo que se imagina que no podrá foguear contra Bélgica porque está en su grupo. Bélgica ha hecho acercamientos a la Federación de Baloncesto para foguear, al igual que España.

Pero le gustaría conseguir partidos contra rivales del nivel de Bélgica.

“Ahora que todo el mundo sabe con quién va a jugar, tenemos que retomar unas cosas de la preparación. Tenemos invitaciones de Bélgica y España. Y en junio tenemos el torneo de las Américas, en donde nos vamos a a enfrentar a Estados Unidos y Canadá y Brasil, equipos de ese nivel, además de Argentina y Colombia, que han mejorado”, dijo.

“Lo ideal es tener de 10 a 14 partidos de preparación”, dijo.