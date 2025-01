Jimmy Butler es suspendido nuevamente por el Heat por abandonar un entrenamiento

El alero se perdió los últimos dos encuentros de Miami al no llegar al vuelo del equipo a Milwaukee la semana pasada.

De hecho, el jugador no ha estado en 14 de los últimos 19 duelos de Miami incluyendo nueve de los últimos 12 debido a las suspensiones — los primeros siete se debieron a conducta que el equipo consideró perjudicial, seguida por la suspensión de dos juegos.

El papel de Butler estaba en duda incluso antes de que se anunciara la suspensión de este lunes. Butler no ha sido suplente en un juego desde el 27 de enero de 2017 —hace exactamente ocho años, irónicamente, en un partido contra Miami, cuando él y su entonces compañero de equipo en Chicago, Dwyane Wade, criticaron cómo estaban jugando los Bulls.

Butler está molesto con el equipo debido a que el verano pasado era elegible para una extensión de dos años y $113 millones, el Heat no le ofreció un nuevo acuerdo. El presidente del conjunto, Pat Riley, dijo después de la última temporada que el equipo tenía reservas sobre tal acuerdo ya que Butler se ha perdido aproximadamente uno de cada cuatro juegos de Miami desde que se unió al equipo.

Butler comenzó la temporada diciendo que no estaba molesto porque la extensión no se concretara. Parece que esa postura cambió en las últimas semanas, y el equipo anunció a principios de este mes que el deportista pidió un traspaso — algo que no puede hacer públicamente por regla de la liga.