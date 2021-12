El veterano armador José Juan Barea no colgará todavía las zapatillas a nivel profesional ya que se unirá a los Cangrejeros de Santurce para la segunda etapa de la Basketball Champions League de las Américas (BCL), con partidos a jugarse el 28 y 30 de enero en el coliseo Roberto Clemente.

René Morales, gerente general de los Cangrejeros, confirmó a El Nuevo Día el compromiso de mayagüezano, de 37 años, con el quinteto para el torneo continental. El exbase de los Mavericks de Dallas en la NBA regresó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) este año con Santurce, que estuvo de vuelta a a la liga como franquicia de expansión.

Tras eliminarse contra los Capitanes de Arecibo en los cuartos de final, Barea anticipó su retiro del baloncesto como jugador. Sin embargo, regresó a la cancha a finales de noviembre con la Selección Nacional en la primera ventana clasificatoria al Mundial 2023 jugada en Chihuahua, México.

PUBLICIDAD

Morales indicó que Barea no estará disponible para los partidos del 14 y 15 de diciembre en Managua, Nicaragua, como parte de la fase inicial de la BCL debido a compromisos personales.

“Sí, sigue con nosotros. José esta ahora mismo con asuntos personales. Tuvo que interrumpir su mudanza de Dallas a Miami por la Selección. Tuvo ese atraso y pues no estará con nosotros en la primera fase porque no tendrá tiempo para practicar. Pero los planes son que se integre para el próximo. Debería estar si no cambia nada. Sigue con su plan de entrenamiento con nuestro entrenador Fabián Amaya”, dijo Morales.

Angel Rodríguez quiso unirse

Las posiciones de armadores en la primera fase estarán cubiertas por Ángel Rodríguez, de los Vaqueros de Bayamón; Alex Abreu, de los Cariduros de Fajardo; y el experimentado Filiberto Rivera, integrante de Santurce.

Resalta la integración de Rodríguez, Jugador Más Valioso de la temporada 2021 del BSN, quien no pudo completar el torneo debido a una cirugía para reparar un ligamento del dedo pulgar de la mano derecha.

“Angelito lleva tiempo entrenando. Ya le dieron de alta para entrenar contacto completo en cancha. Prefirió quedarse en Puerto Rico y estar desde el primer día con Bayamón. Le interesó participar con nosotros y cómo decirle que no. Se hicieron los arreglos y se integra esta semana”, dijo Morales.

Isaac Sosa (Santurce), Benito Santiago Jr. (Vaqueros), Emmanuel Andújar (Cariduros de Fajardo); Devon Collier y Chris Gastón (Capitanes de Arecibo), José “Money” Rodríguez (Atléticos de San Germán), Ramón Clemente (agente libre) y el refuerzo Davon Jefferson completan la plantilla exclusiva para la BCL.

PUBLICIDAD

“La idea de nosotros fue de hacer un equipo con el mejor talento nativo y de la Selección Nacional disponible. En un principio, pensamos ir sin refuerzos pero entendimos que debíamos contratar debido al nivel de competencia. Así que trajimos a Jefferson, que cuenta con experiencia en Puerto Rico”, indicó Morales, quien no descarte agregar más importados en la marcha.

“Hablamos con cada uno de los equipos del BSN antes de firmar. Fue a través de ellos. No hicimos nada que los equipos no supieran. Esto les conviene porque mantiene a sus jugadores en condición y no se van de Puerto Rico, para que los tengan desde el primer día de la temporada y así tener un torneo competitivo (2022) desde el saque”, agregó.

En el grupo resalta la presencia del delantero Ramón Clemente, quien viene de jugar con los Piratas de Quebradillas y es agente libre. Debido a su estatus, es un canastero que Santurce no dudará en tratar de firmar para el año entrante.

“En el momento que toque, hablaremos con los agentes libres porque para el roster del año que viene tendremos pérdidas y nos tenemos que reforzar porque somos franquicia de expansión. Ahora mismo nos quedan 8 días de practicas así que no vamos a interrumpir ese proceso hablando de lo que no es. Pero sí, tenemos interés en los agentes libres y añadiremos los que podamos”, comentó Morales.

El quinteto santurcino cerró la temporada con los importados Thomas Jefferson, Michael Beasley y Donta Smith.

Santurce comenzó a practicar la semana pasado bajo el mando del técnico Larry Ayuso.

Los Cangrejeros juegan el martes, 14 de diciembre, frente a los Stingers de Edmonton, Canadá; y el día siguiente enfrenta a los locales Real Estelí, finalista del año pasado y dirigido por el boricua David Rosario.