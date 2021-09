Fajardo. John Holland estaba de buen ánimo y concentrado horas antes de su regreso al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para debutar hoy, martes, con los Cariduros ante los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Tomás Dones.

Holland ha dejado en el pasado el momento agridulce que vivió durante el verano de 2019, cuando recibió una suspensión de la Federación de Baloncesto local por no aceptar la convocatoria de la Selección Nacional para jugar en el Mundial de FIBA en China, luego de exigir una compensación económica por su participación en el certamen.

El castigo le costó una suspensión de una temporada en el BSN en 2020, la cual se vio afectada por la pandemia del COVID-19. La misma fue terminada el pasado noviembre en formato de “burbuja” en un hotel en Río Grande.

Mucho ha sucedido desde su debut hace dos años en la liga. Los Santeros de Aguada, equipo que ayudó a ganar su primer y único campeonato en el torneo de 2019, ahora está ubicado en Fajardo.

En un parte con El Nuevo Día, Holland ve con entusiasmo su retorno al BSN sin pensar en el mal rato vivido antes de culminar la pasada década.

“Se siente bien estar de vuelta. Estoy emocionado. Es un nuevo entorno, en un nuevo pueblo y al otro lado de la isla. Sé que este año será uno grande en el BSN por los jugadores que hay”, dijo el canastero de 32 años.

“Evito cargar con emociones sobre las cosas que pasan en la vida. Estoy feliz de poder jugar. No hay remordimientos. ¿Por qué tenerlos? Es lo que es. Así es la vida, el negocio, el baloncesto. Son cosas que pasan. Soy el tipo de persona que no guarda rencores. Son situaciones que pasan, uno aprende y sigue hacia adelante”, agregó.

En 2019, el presidente de la Federación Yum Ramos alegó que Holland solicitó una cantidad sobre $40,000 para jugar con la Selección en el Mundial, suma que el organismo declinó darle al jugador. “No es nuestra práctica satisfacer exigencias de compensaciones individuales”, comunicó Ramos en aquel momento.

El agente de Holland, Christian Santaella, informó luego de la decisión del ente federativo que las exigencias de atleta se debían a que se encontraba sin contrato para jugar en el exterior.

En 2020, Holland admitió en un podcast del exjugador de los Cariduros y ahora miembro de los Capitanes de Arecibo, Jonathan Rodríguez, que sí solicitó el dinero a la Federación.

Este verano, Holland dijo que tuvo comunicación con el gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, para un posible regreso al combinado para el Repechaje Olímpico de Serbia. Sin embargo, dijo que no se pudo concretar una participación.

“Hablé un poco con Carlos, pero no mucho porque no tenía la disponibilidad durante el verano. Realmente, no he tenido más comunicación”, declaró Holland sobre tener contacto con la Federación.

“Siempre es un honor jugar para la Selección. Siempre lo ha sido cuando jugué. No sé. Veremos qué sucede”, agregó el exjugador de la NBA sobre su futuro en el programa.

Fuera del BSN, Holland estuvo activo en las ligas de Israel y Rusia. Con el quinteto ruso UNICS Kazan, participó en la Eurocopa, alcanzado las finales de la competencia europea en la pasada campaña.

“Fue una buena experiencia. Disfruté mi tiempo ya que tuvimos éxito en ambos sitios. Creo que aprendí mucho. Estuvimos cerca de los campeonatos y no pudimos, pero llegamos. Así que continuaremos con mi travesía”, comentó.

En su debut en el BSN en 2019, Holland promedió 16.8 puntos con 4.1 rebotes y 2.5 asistencias en 19 partidos. En la final se seis juegos contra los Leones de Ponce, registró números similares con 16.5 unidades por cotejo.

Hasta el martes, los Cariduros jugaban para 7-8, quintos en la División A. Necesitan estar entre los primeros cuatro del grupo para avanzar a los playoffs o terminar con mejor marca que el cuarto de la División B para retarlo a un juego decisivo.