José Alvarado iba a tomar sus cortas vacaciones en medio del receso en la NBA por el fin de semana del Juego de Estrellas para viajar a Miami y ayudar a la Selección Nacional a prepararse para la última ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023.

Ese era el plan del base de los Pelicans de Nueva Orleans hasta que recibió una llamada que le notificaba que formaría parte del partido ‘Jordan Rising Stars’ el 17 de febrero en Salt Lake City, Utah, como parte de las festividades del clásico de estrellas.

Un grupo de jugadores del seleccionado boricua estará del 16 al 20 en Miami antes de partir a Brasil para el encuentro contra los locales el 23. El 26 es el último partido del clasificatorio en Colombia.

“Me llamó para darme la noticia porque hablamos constantemente. La Selección se va a reunir en Miami y José quería estar aquí con el equipo, en las prácticas, apoyar y ver a los muchachos. Quería darse el viajecito. Hablamos mucho de eso”, contó Carlos Arroyo, gerente general del Equipo Nacional, a El Nuevo Día.

José Alvarado -izquierda- y Carlos Arroyo, gerente general del Equipo Nacional. (Xavier Araujo)

“Cuando le dieron la noticia, me llamó casi llorando porque no lo podía creer. Estaba bien contento. Estamos muy orgulloso de él, de lo que representa, de la manera que lleva la bandera. Es un jugador con el que me identifico porque no fue reclamado en el sorteo, se lo ha ganado”, añadió Arroyo, quien tampoco fue seleccionado en el draft de novatos y luego totalizó nueve temporadas en la NBA.

Alvarado, de 24 años, está en su segundo año en la NBA luego de debutar en la temporada 2021-22 con un contrato de doble vía. El fogoso armador se ganó un puesto en el equipo -que arribó a los playoffs por primera vez en cuatro temporadas- y luego acordó un contrato por cuatro años y $3.4 millones.

En lo que va de competencia, promedia 9.3 puntos, 3.2 asistencias, 2.4 rebotes y 1.2 robos de balón. El pasado 4 de diciembre, tuvo una explosiva actuación con 38 puntos y ocho canastos triples, en una victoria 121-106 sobre los Nuggets de Denver.

Alvarado debutó con la camiseta de Puerto Rico en la cuarta ventana celebrada en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan el pasado julio. Atinó 20 puntos en la derrota contra Estados Unidos y brilló con 22 unidades, siete asistencias y siete rebotes en la victoria ante México, ganándose el cariño de fanaticada puertorriqueña.

No puede participar en la última ventana por su compromiso en la NBA, pero desea estar en el Mundial si Puerto Rico logra la clasificación a finales de mes.

“Me lo menciona cada vez que hablamos. Que no me olvide de él. Cuando tenemos partidos, me llama por cámara para saludar a los muchachos. Está bien metido”, compartió Arroyo.