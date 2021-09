La dudas sobre su futuro como jugador invadieron la mente de José Juan Barea cuando sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo el pasado 23 de julio. Un retiro adelantado, incluso, estuvo en la mesa cuando el 5 de agosto intentó volver y la molestia permanecía en su pie.

Ante el pánico, el base de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional decidió tomar las cosas con calma y sanar lo mejor posible para que el segundo intento de regresar a cancha no fuera otra fiasco.

El mayagüezano pasó la prueba el miércoles por la noche, al encestar siete puntos en 14 minutos en la victoria de los Cangrejeros 96-82 sobre los Gigantes de Carolina en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“No voy a mentir, esto ha sido difícil”, dijo Barea luego de la victoria.

“No esperaba lastimarme así, especialmente a mi edad y cuando estoy terminando mi carrera, y lo quiero hacer bien en Puerto Rico. Ha sido difícil. Pensé varias veces que iba a levantarme un día y decir ‘no voy más’. Pero esto me gusta mucho y la paso espectacular con los muchachos. Todos los jugadores y exjugadores, hasta de la NBA, me dicen: ‘juega hasta que no puedas más porque cuando esto se acaba, se acabó'. Mientras el cuerpo me deje, voy a seguir”, agregó.

A pesar de la acumulación de dolencias, incluyendo una molestia en la entrepierna a principios de temporada, Barea declaró en un aparte con El Nuevo Día que tomará una decisión de su futuro como jugador una vez concluya el torneo 2021.

“Cuando se acabe esta, pues decido si vuelvo el torneo que viene. Ahora mismo no es algo que estoy pensando. Cuando se acabe, pase lo que pase, ahí pienso bien lo que voy a hacer”, indicó.

Regreso atropellado

Tras 15 años de ausencia, Barea no ha tenido un regreso de ensueño al BSN con los Cangrejeros. Con la lesión, se perdió 11 de los primeros 17 encuentros de la franquicia de expansión dirigida por los ejecutivos de Rimas Music Entertaiment Noah Assad y Jonathan Miranda, con el artista de música urbana Bad Bunny como apoderado.

El excanastero de los Mavericks de Dallas por 11 de sus 14 años en la NBA lamentó su ausencia en el quinteto, que aguanta la tercera posición clasificatoria de la División B con récord de 9-9.

“Lo de no jugar no era el plan y siempre es fuerte cuando uno está acabando su carrera y quiere disfrutar”, comentó Barea.

“Pero, estuvo positivo y con calma. Tuve mucha paciencia para volver y espero que esto me ayude para terminar fuerte”, añadió.

En cinco partidos antes de la lastimadura frente a los Indios de Mayagüez, promedió 9.3 puntos con 4.7 asistencias. Intentó regresar el pasado 5 de agosto frente a los Brujos de Guayama pero apenas pudo estar en cancha durante seis minutos.

Antes de un adiós definitivo, las ganas de jugar de Barea tienen mayor peso y quiere ayudar a los Cangrejeros a llegar lo más lejos posible en la temporada.

“Ganar el campeonato sería perfecto. Hay que seguir hacia adelante, mejorar como equipo y ponernos en una buena posición para ganar”, sostuvo.

Aclara posición con Dallas

En las postrimerías de su carrera, Barea quiere formarse como coach. Aunque dirigió en 2017 en el BSN, retomará el proceso a finales de año con un puesto a tiempo parcial con los Mavericks. El rol con la franquicia que ayudó a ganar su primer y último campeonato en 2011 está por definirse.

Con la oferta de Dallas en las manos, Barea recalcó que no se alejará, por el momento, del deporte como atleta.

“Quiero aclarar lo de Dallas, para que la gente no me siga preguntando por ahí. No voy a coachear. Voy estar ayudando al equipo, manteniéndome con ellos en un cierto rol. Voy a estar con mi familia, mis hijos, en Miami por los próximos años. Después, cuando yo quiera meterme a tiempo completo a la NBA de nuevo, pues entro. Pero por ahora, voy a jugar baloncesto en Puerto Rico, haciendo cosas en la isla”, especificó.

Esta semana, el nuevo dirigente de los Mavericks Jason Kidd, excompañero de Barea en la corrida de campeonato, anunció su cuerpo técnico de ocho integrantes.