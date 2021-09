Frank Gaines anotó 18 puntos y los Cangrejeros de Santurce vencieron el miércoles a los alicaídos Gigantes de Carolina 96-82 en Coliseo José Miguel Agrelot en el partido que marcó el regreso del armador José Juan Barea.

Fue la segunda victoria al hilo de Santurce desde que Larry Ayuso asumió el puesto de dirigente ante la salida del argentino Néstor “Ché” García. Los Cangrejeros mejoraron a 9-9, terceros en la División A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Larry desde que llegó ha hecho un trabajo Increíble. Esto ha cambiado. Está todo el mundo motivado. Tenemos un camerino bien bueno. Estamos de menos a más y vamos subiendo, que es lo que queremos”, dijo Barea luego del partido.

Barea, aquejado por una lesión en el tobillo izquierdo, jugó su primer partido desde el 5 de agosto. Saliendo del banco,

Para Carolina, fue la octava derrota al hilo (4-15), segunda consecutiva desde que el gerente general Félix “Felo” Rivera tomó el puesto de técnico en sustitución de Iván Ríos.

Con el choque apretado, los Cangrejeros apostaron a las manos de Barea y Denis Clemente para sacar el juego en el último parcial. El dúo se combinó para los primeros 10 puntos del cuarto periodo que permitió a Santurce ganar 79-71. Barea y Clemente pasaron al banco y los “gares” Lance Tejada y Filberto Rivera conectaron triples seguidos para Santurce no volver a miras hacía atrás en la pizarra.

Barea jugó 14:09 para siete puntos, tres asistencias y cuatro rebotes. Tejada finalizó con 16 e Isacc Sosa coló 15 tantos.

“Gracias a Dios me estoy moviendo. Me pude mover rápido. La explosividad la tuve que hace tiempo no la tenía. Ahora es cuestión de ir a poco a poco, caer en ritmo, aprovechar las prácticas y los minutos. Entiendo que Larry me usó perfectamente hoy así que estoy bien contento de jugar baloncesto porque hubo un momento que pensé el tobillo no iba a responder”, declaró.

Por los Gigantes, Chris Mccullough atinó 23 y Timajh Parker lo siguió con 21.

Gaines anotó ocho de los primeros 13 puntos de los Cangrejeros frente a unos Gigantes que no tenían en uniforme a los anotadores Kyle Viñales y Wil Martínez.

A pesar de las bajas, los visitantes batallaron en los minutos iniciales, abajo por dos tantos 13-11. Con 4:00 minutos en el reloj, Barea entró a cancha y asistió uno de los dos triples consecutivos de Santurce, despegándose en el marcado 19-12.

La corrida de Santurce se extendió a 12-1 para terminar el primer parcial en comando 28-17 con tres triples de Sosa.

Conscientes de las desventajas de Carolina, los Cangrejeros comenzaron e segundo cuarto con una seguidilla de 7-0 para ganar 33-17.

La ventaja de 17 puntos, sin embargo, duró poco. Los muchachos de Felo Rivera volvieron a meterse en juego con un avance de 19-5 que colocó la pizarra 40-37. Barea detuvo el sangrado en los segundos finales de la primera mitad con tres puntos consecutivos para los locales irse al descanso arriba 43-37.

Carolina se mantuvo al acecho durante el tercer parcial, evitando que Santurce volviera a alejar por doble dígito. Miguel Alí Berdiel le dio la primera ventaja del juego a los Gigantes (68-67) con 29 segundos. Santurce respondió con ataque e Lance Tejada faltando 1 segundos para los crustáceos aguantar 69-68 rumbo a los últimos 10 minutos del desafío.

En el otro partido de la noche, los Indios de Mayagüez le propinaron la primera derrota en la carretera a los Capitanes de Arecibo 93-82.