El exarmador de la NBA, José Juan Barea, confirmó hoy, jueves, que evalúa una oferta de los Grises de Humacao en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para fungir como gerencial del quinteto.

El puesto fue ofrecido por Roberto Roca, nuevo apoderado de los Grises. Roca, exapoderado de los Piratas de Quebradillas, adquirió este año el conjunto de las manos del empresario de raíces cubanas, Ernesto “Ernie” Cambó, vía una compraventa.

Cambó resucitó la plaza de Humacao en 2021 como franquicia de expansión.

En pasados días, El Nuevo Día había adelantado el ofrecimiento de Roca a Barea.

Barea, de 38 años, viene de retirarse como canastero profesional tras dos temporadas con los Cangrejeros de Santurce. Jugó durante 14 temporadas en la NBA entre los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota.

En medio del disfrute de su recién retiro, el mayagüezano recibió la sorpresiva llamada de Roca para unirse al equipo.

“Mis planes eran mantener fuera del baloncesto, tomarme un break. Pero como todo, estoy pendiente a los Mavericks. Soy su embajador. Estoy pendientes a ellos y hago sus cositas con ellos. Acá en Puerto Rico lo iba a tomar libre, pero como Roca y yo somos buenos amigos del baloncesto me llamó con esta idea de ayudarlo con la gerencia de Humacao”, dijo Barea antes de presentar su nuevo proyecto ‘Adopta a un Atleta’.

“Es ayudarlo con la confección de los jugadores, los refuerzos. Es algo a tiempo parcial, que no tengo que estar todo el tiempo, que lo puedo hacer de lejos, yendo y viniendo. En verano estoy acá a tiempo completo. Es algo que me interesa porque me mantengo pendiente a la liga, a los jugadores y si en algún futuro me quiero meter a dirigir, ya estoy en conocimiento. Pero no me he decido todavía. Vamos a ver. Me interesa”, agregó.

Los Grises estrenarán nuevo técnico en Wilhelmus Caanen, quien viene de dirigir a los Leones de Ponce, en sustitución de Pedro González. La plantilla de Humacao presenta al centro de la Selección Nacional, Timajh Parker-Rivera, más a Gabriel Belardo, Jorge Matos, Víctor Caratini, Luis Rivera y Alexander Kappos.

Los Grises terminaron últimos en su sección en las pasadas dos temporada. Acumulan récord global de 11-53 desde su retorno.

“Es ayudar en lo más que pueda. Tomaré la decisión pronto luego que hable con mi esposa (Viviana Ortiz) y mi agente (Christian Santaella). Me interesa la idea de Roca”, recalcó.

Luego de dos temporadas como armador de los Cangrejeros, Barea indicó que ya no guarda relación contractual con Santurce. El exbase fue el anuncio principal de los crustáceos en su regreso al BSN como franquicia de expansión de la mano de los productores de Rimas Entertainment Noah Assad y Jonathan Miranda, con el artista de fama mundal Bad Bunny en función de coapoderado.

“Ya con Santurce (terminé). No hay nada. Creo que ellos se van en otra dirección, pero hice una buena relación con Noah y Jommy. Tenemos buena comunicación. Con ellos no va a haber nada. (Tampoco) No voy a dirigir. Lo de coach lo voy a poner en pausa porque quiero tiempo libre. Si cojo la oferta de Roca me mantengo envuelto en algo. Así estoy pendiente a los jugadores y a la liga. Y no es nada que tengo que estar todos los días”, comentó.

La temporada 2023 está pautada a iniciar el 22 de marzo.