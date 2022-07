San Germán.- José Juan Barea quizás jugó su último partido como profesional el pasado domingo en el Coliseo Roberto Clemente.

El veterano armador de los Cangrejeros de Santurce informó a El Nuevo Día previo al sexto partido de la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) frente a los Atléticos en el Coliseo Arquelio que no verá acción esta noche debido a un desgarre parcial en el muslo izquierdo. Los Atléticos dominan la serie, 3-2.

La lastimadura ocurrió en la derrota del cuarto juego en San Germán, por lo que jugó lastimado en el revés del quinto juego en el Clemente, según dijo.

“Tengo un leve desgarre en el muslo izquierdo. También tengo un machucón en el tobillo izquierdo que llevo tiempo con él. Todo es en el lado izquierdo. Me di un cantazo en el último juego que no me ayudó”, dijo Barea, de 38 años, en un aparte con El Nuevo Día.

“Me pondré el uniforme y voy para allá (el banco) a apoyar el equipo. Esperamos a ver si podemos cambiar la cosa”, agregó.

Los Cangrejeros llegaron a la Ciudad de las Lomas al borde de la eliminación, abajo 3-2 en la serie. De sacar la victoria en el Arquelio Torres, donde los locales no pierden desde el pasado 1ro de mayo, Barea dijo que intentará jugar en un séptimo encuentro el jueves en el Clemente.

De quedar Santurce fuera de la postemporada esta noche, Barea pone fin a una exitosa carrera como profesional luego de 14 años en la NBA y cinco en el BSN, las últimas dos con los Cangrejeros.

El mayagüezano comenzó en el BSN en 2002 como miembro de los Indios de Mayagüez, estadía que se prolongó hasta el año siguiente antes de irse a jugar baloncesto colegial (División 1 de la NCAA) con la Universidad de Northeastern en Boston. En 2006, regresó al torneo local con los propios Cangrejeros, jugando en la final ganada por los desaparecidos Criollos de Caguas.

Barea luego estampó su firma con los Mavericks de Dallas, ganándose un puesto en el equipo hasta ayudar a la franquicia a ganar su primer y último campeonato de la NBA en 2011. Como agente libre luego del cetro, firmó por cuatro años con los Timberwolves de Minnesota, pero antes de completar el pacto regresó a los Mavericks, donde jugó hasta 2020 antes de dar el brinco a España a jugar en la liga ACB.

De vuelta al BSN en 2021, firmó con los Cangrejeros, de regreso al BSN de la mano de Noah Assad y Jonathan Miranda, productores de la casa disquera Rimas. Aunque una lesión de tobillo lo dejó fuera por parte de la fase regular, Barea intentó liderar a Santurce a los cuartos de final, pero cayeron en seis juegos contra los Capitanes de Arecibo.

Si el fin de su carrera como jugador llega esta noche, Barea está tranquilo con la conclusión de esta etapa.

“Ya yo estoy listo. Ya ha sido mucho. Ya jugué baloncesto suficiente y quiero ver la próxima etapa de mi vida que vienen muchas cosas por ahí”, indicó.