Restaban segundo para consumarse la luchada victoria en tiempo extra de los Cangrejeros de Santurce el miércoles contra los Atléticos de San Germán en el Coliseo Roberto Clemente cuando el armador José Juan Barea alzó sus manos hacia el público para realizar, lo que parecía, el gesto de marca del alero José “Money” Rodríguez.

En realidad, Barea no estaba haciendo la señal de dinero que frecuenta hacer el altanero integrante de los Atléticos cada vez que encesta un triple, admirado por sus seguidores y detestado por los fanáticos rivales. El veterano base contrarrestó la expresión corporal moviendo sus dedos como palancas tras evitar una dolorosa derrota de los crustáceos en su domicilio.

Barea aseguró que no hay una riña con Rodríguez luego de que ambos fueran el detonante de forcejeos e intercambios de palabras el pasado lunes en el abarrotado Coliseo Arquelio Torres durante el triunfo del “Monstruo Anaranjado” en el segundo juego de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De hecho, el mayagüezano asegura ser fanático de Rodríguez, a quien dirigió durante el verano 2017 en el equipo de los Indios.

“El gesto que hice fue de palancas arriba. La gente se creyó que era para Money pero no era nada contra él”, dijo Barea luego del triunfo 117-109 de Santurce para liderar la serie 2-1.

“Me encanta como jugador. Yo lo dirigí y lo respeto. La gente creé que lo que pasó (el lunes) fue más y no fue nada”, agregó.

En aquel partido, Rodríguez saltaba frente al banco visitante luego de un canasto cuando Barea le indicó que no hiciera eso. Rodríguez, de inmediato, lo abrazó. Cuando Rodríguez se apartó, chocó con el refuerzo de los Cangrejeros Cheick Diallo, provocando que se vaciaran los bancos en un amague de pelea.

“Le dije que no celebrara frente a nuestro banco. Tonterías. Son parte del juego. Tenemos cero problemas”, sostuvo Barea, quien registró 18 puntos y 14 asistencias el miércoles.

Ciertamente, Barea ha demostrado ser muy vocal durante su última temporada como jugador profesional en el BSN tras 14 años en la NBA con los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota. Reclamaciones a los árbitros es parte de la fogosidad del canastero de 38 años en el calor de la competencia. En la fase regular, cumplió un juego de suspensión luego de un acalorado incidente verbal con el oficial Jesed Díaz en Guaynabo.

En la serie contra San Germán, los ánimos han estado caldeados desde el partido inicial de la serie, cuando el dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, tuvo que se aguantado para no seguir discutiendo con un árbitro luego de una falta técnica. En el choque de miércoles, Diallo y el base Tjader Fernández también recibieron técnicas. A la animosidad se une la pasión de los fanáticos que gritan insultos en los juegos como “Money está pelao” del bando de Santurce y “Barea llorón” por parte de los sargenmeños.

“Esto es para la fanaticada y a los jugadores nos gusta”, respondió Barea sobre el denominado “trash-talk”

“Un juego como hoy es increíble. Los dos equipos están tan y tan ahí. Fue tremendo juego para los fanáticos de Puerto Rico. La fanaticada es tremenda y cuando vayamos para allá el viernes eso va a estar imposible. El lunes fue increíble. Van a San Germán hasta la muerte pero no he tenido ningún problema”, agregó.

Aunque hace fuertes reclamos durante los partidos, Barea aplaudió la gestión de los oficiales del BSN para mantener control en el tabloncillo.

“Es bien difícil para el arbitraje, por ejemplo, mantener el control como en una cancha de San Germán es un trabajo difícil. Hay que tener mucha paciencia. Se trata de hacer lo mejor posible todas las noches (Los reclamos) Eso es así todo el tiempo. Es parte de. Después que no se les hable malo, estamos bien”, indicó.

La gran prueba ha sido el control de emociones en la serie y el escolta titular Gian Clavell aseguró que la contención de los ánimos ayudó a Santurce a ganar sus dos partidos en el Clemente.

“Yo no me en meto eso. Yo dejo que mi juego hable por sí solo. Quieren ser físicos, me da igual. Yo dejo que hablen. No se meten en mi cabeza. Para meterse en mi cabeza necesitan a Dios. Que ellos hablen. Nosotros no nos metemos en ese juego e hicimos lo correcto (el miércoles). Nos enfocamos en nosotros mismos”, indicó Clavell, quien decidió el tercer partido con cinco puntos en tiempo extra para un total de 26 unidades.

El cuarto partido de la serie es el viernes a las 8:00 p.m. en el Coliseo Arquelio Torres.