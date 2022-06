El dirigente Carlos Calcaño recuerda muy bien la prueba de fuego que tuvo José Juan Barea para demostrar que estaba hecho para ser una de las futuras estrellas del Equipo Nacional adulto de baloncesto, además de abrirse camino para llegar a la NBA.

Calcaño tenía al mando la Selección Sub-21, en la cual militaba el mayagüezano, cuando en el 2003 el equipo hizo el viaje a Halifax, Canadá, para participar en el Torneo de las Américas de FIBA.

Puerto Rico llegó a la final para enfrentar a Estados Unidos, que en sus filas tenías al base Chris Paul, actual estrella de la NBA con los Suns de Phoenix y considerado uno de los mejores de su generación en la posición.

Además de Barea, Puerto Rico se presentó con un talentoso grupo que incluía al centro Peter John Ramos, Ricky Sánchez, Samuel “Bimbi” Rosas, William Orozco, Jesús Verdejo, entre otros.

“No sabíamos en ese momento si iba a llegar a la NBA, pero el hombre estaba dando signos. Estaba dominando los juegos contra Europa. Recuerdo que fuimos a Halifax y en el equipo de Estados Unidos estaba Chris Paul. Siempre recordaré los números de Peter 34 puntos y nueve rebotes y Barea tuvo 27 con seis asistencias. Cogió a Chris Paul y lo esbarató”, rememoró Calcaño, actual asistente técnico de los Cangrejeros de Santurce en el BSN, en un aparte con El Nuevo Día.

“Perdimos el juego por unos cinco, cuatro centavos. Después de esa experiencia, me puse analizar. Si él domina a este chamaco (Paul) que pronto debe estar en la NBA, él (Barea) va a llegar. No me hizo quedar mal. Es parte de la historia de uno. Como digo, en este tren los jugadores van al frente de uno. Los jugadores son los que hacen estrellas a los jugadores”, agregó.

En esa final, Paul finalizó con ocho tantos y ocho asistencias. En el partido entre ambos seleccionados en la fase regular, Barea atinó 25 y Paul ocho con 13 asistencias. El boricua terminó como líder anotador del torneo con media de 24.8.

Tres años después, Barea debutó en el quinteto adulto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2006 y se convirtió en el héroe con un canasto ganador por la medalla de oro. El viernes, luego de 16 años como figura principal del Equipo Nacional, Barea anunció su retiro como jugador.

Luego de sus primeras palabras para oficializar su despedida, el mayagüezano, de 37 años, de inmediato mencionó la importancia de la mentoría de Calcaño en su desarrollo como jugador.

Barea junto al mentor Carlos Calcaño, quien lo dirigió en los equipos juveniles de la Federación. (Juan Luis Martinez)

“Siempre digo que mi primer día en la Selección fue en la juvenil, a los 16 y 17 años, con – para mí- uno de los mejores coaches, sino el mejor, que he tenido la experiencia de jugar para él, que es Calcaño. Para mí, esas primeras prácticas para hacer ese equipo, fue especial. La forma que Calcaño nos motivaba, la confianza que me dio a mí para jugar contra equipos como Estados Unidos en Mundiales, y jugar bien, dándome cuenta de que yo sí podía jugar contra jugadores de NBA y yo ser NBA. Sus discursos antes de los juegos. Me dio ese ánimo y lo importante que era representar a Puerto Rico a esa edad”, compartió Barea.

Barea jugó 14 años en la NBA, 11 de ellos con los Mavericks de Dallas. Con el equipo tejano, ganó el primer y único campeonato de la franquicia en la liga.

Con la Selección Nacional, Barea tuvo un sinnúmero de memorables momentos bajo la dirección de diversos dirigentes como Manolo Cintrón, Francisco “Paco” Olmos, Rick Pitino, Eddie Casiano y Flor Meléndez.

“Ha sido uno de los grandes que se ha puesto la camiseta de Puerto Rico por la forma en que la ha defendido. Él que nunca dijo que no a la Selección. Él hacía que se respetara esa camiseta. Creo que uno de los grandes valores que ha dado a nuestro país y el baloncesto”, declaró Meléndez, quien espera verlo en una nueva faceta en el programa.

Barea junto al dirigente Flor Meléndez en 2011. (Xavier J. Araujo)

“Ahora que se retira Dios quiera que sepan recordarlo y darle todo lo que se merece dentro del baloncesto. Puede aportar muchísimo. Era fácil dirigirlo porque era un ganador. Tiene su carácter como lo tenemos todos, fuerte, pero es un ganador. Era todo por el Equipo Nacional. Había que verlo en esas competencias para ver cómo hacía su trabajo. Lo ayudó en todo”, añadió Meléndez.

Esa pasión por el equipo Puerto Rico, Barea reconoce que ha ido en decadencia en los últimos años pero, indica, es una que se puede rescatar.

“Cuando estaba en universidad, sabían que cuando se acababa me iba a jugar con Puerto Rico. No preguntaba si podía ir. En la NBA era lo mismo. Ni a Cuban (Mark, dueño de los Mavericks), ni a Dirk (Nowitzki). Sabían que estaba en mi sangre Se habla de sacrificio pero yo la pasaba espectacular. Me encantaba llegar. Todo empezó por la Selección juvenil. Bimbi, Peter, Orozco, Jesús Verdejo, Ricky, Calcaño. Creamos un grupo y una relación bien buena que estábamos locos porque llegara el verano para unirnos. Es lo que quiero para los jóvenes (de la Selección de ahora), que hagan esas amistades entre ellos. Se ha perdido un poco pero sé que ese amor por la camiseta va a volver”, expresó Barea.