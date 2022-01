Indianápolis — Kyrie Irving debutó en la campaña, consiguió 22 puntos y encendió un buen ataque de Brooklyn en la segunda mitad, para que los Nets vencieran el miércoles 129-121 a los Pacers de Indiana.

Kevin Durant añadió 39 puntos por los Nets, en una noche en que Irving apareció por fin.

Irving no puede jugar como local, puesto que no está vacunado contra el COVID-19, como lo requieren las autoridades de la ciudad de Nueva York. Los Nets habían decidido que no lo utilizarían sólo para los partidos como visitantes.

Sin embargo, cambiaron de opinión el mes pasado. Al menos el miércoles, agradecieron la decisión, pues Irving los ayudó a revertir un déficit de 19 puntos.

El armador disputó 32 minutos y Brooklyn cortó una racha de tres derrotas.

Domantas Sabonis totalizó 32 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias por los Pacers, que han perdido seis duelos en fila. Lance Stephenson, quien había cumplido dos estadías previas en Indiana, marcó 30 unidades en su primer partido como local con los Pacers, que lo contrataron por 10 días.