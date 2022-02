Una cláusula especial de salida incluída en los contratos que firmaron los armadores Jezreel de Jesús y Denis Clemente cuando jugaban aún para los Capitanes de Arecibo bajo la gestión del entonces apoderado Luis Monrouzeau, en teoría, podría darles la llave para reclamar la agencia libre a pesar de que ya no están en el uniforme de los campeones vigentes del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Fue lo que sucedió durante el presente tiempo muerto con el escolta Wil Martínez, quien jugó por última vez con Arecibo en 2020, y tras militar con los Gigantes de Carolina en la temporada 2021, reclamó su libertad amparado en dicha cláusula de salida. Entonces, el director de torneo del BSN, licenciado José Solá, la otorgó.

Martínez terminó firmando hace unas semanas con los Piratas de Quebradillas, para la temporada que comenzará el 9 de abril.

El Nuevo Día supo por una persona con conocimiento de la situación, que supuestamente Clemente, quien ahora pertenece a los Brujos de Guayama, reclamó también su agencia libre, y que en el caso de De Jesús, quien viene de registrar con los Leones en 2021 su mejor demostración en una temporada del BSN, habría varios equipos interesados en sus servicios pues saben que en el contrato original que firmó con Monrouzeau y los Capitanes, está la misma cláusula que ejerció Martínez para reclamar su libertad.

Aunque ninguno está ya con los Capitanes, los contratos que firmaron con ellos fueron multianuales y al llegar a sus nuevos equipos por la vía de cambios, todavía los pactos vigentes seguían siendo los de Arecibo.

“ Lo que pasa es que la cláusula es de tal naturaleza que establece que si Monrouzeau no está en la ecuación, la cláusula se da (ejerce). Los equipos que cogieron esos jugadores se corrieron el riesgo. Porque si el contrato estuviera vencido, no estaríamos hablando de la cláusula. ” Lcdo. Ricardo Carrillo / presidente de la Asociación de Jugadores

¿Qué dice la cláusula especial de salida de los contratos que firmaron Martínez, Clemente y De Jesús con Arecibo, cuando todavía Monrouzeau era el apoderado?

“En la eventualidad de que el Sr. Luis Monrouzeau ya no sea el apoderado del equipo (Arecibo) y si el jugador ha jugado en las primeras dos temporadas de este contrato, el jugador tendrá el derecho unilateral de terminar este contrato. Por tanto, una vez pasadas las primeras dos temporadas, y si el Sr. Luis Monrouzeau ya no está en la administración del equipo, el jugador podrá decidir terminar con este contrato y será nombrado como un agente libre sin ninguna restricción y el equipo así lo acepta”, lee la cláusula especial del contrato.

Denis Clemente, con el balón, jugó 23 partidos con los Cangrejeros de Santurce en 2021, después de comenzar la campaña con Arecibo y aparecer en seis encuentros de los Capitanes. (Archivo / BSN)

Clemente jugó con Arecibo apenas seis partidos en 2021 antes de ser cambiado dos veces en un mismo día de la temporada pasada. El veterano armador fue enviado primero a los Cariduros de Fajardo el 26 de julio, y ese mismo día Fajardo lo cambió a Santurce por Kyle Viñales. Y ahora en el tiempo muerto entre campañas, los Cangrejeros lo enviaron a los Brujos de Guayama en el cambio por Gian Clavell.

Por su parte, De Jesús, inició también la campaña pasada con los Capitanes y jugó 10 encuentros antes de ser enviado a los Leones, con quienes completó el torneo registrando promedios de 21 puntos por juego, con 4.6 asistencias y 3.6 rebotes en 22 partidos.

En lo que respecta a Monrouzeau, este salió de la administración del equipo en el tiempo muerto previo a la temporada 2021, cuando le vendió la franquicia a Frabián Eli y el trapero Anuel AA, por $1.2 millones, según reportes.

El Nuevo Día supo que los equipos interesados en De Jesús habrían hecho acercamientos al jugador por el conocimiento de esta cláusula, y que el equipo de Ponce está dando la batalla, temeroso de que el armador vaya a ejercer la cláusula.

José Solá, director de torneo, no respondió múltiples llamadas de este medio para pedirle una reacción a este tema.

Por su parte, el gerente general de los Leones, Gabriel Ortiz, expresó en una declaración escrita que “tal y como expresamos anteriormente al programa NotiDeportes la semana pasada, Jezreel de Jesús sigue siendo la cara de la franquicia de cara a esta temporada y el futuro de los Leones”.

No hay un reclamo oficial de parte de los jugadores

En cambio, el presidente de la Asociación de Jugadores, licenciado Ricardo Carrillo, dijo a este medio que no le consta de que haya una reclamación de agencia libre por parte de Clemente o De Jesús, al tiempo que explicó el caso de Martínez.

Wil Martínez cuando jugó en la 'burbuja' del BSN en 2020 con los Capitanes de Arecibo, su única temporada en ese uniforme. (José Jiménez Tirado/BSN)

“Nosotros llevamos el caso de Wil Martínez. Con esa cláusula el director de torneo declaró a Wil Martínez agente libre, por entender que eso era una cláusula resolutoria del contrato. Si Denis Clemente y Jezreel de Jesús tienen las mismas cláusulas bajo las mismas condiciones que Wil Martínez la reclamó (la agencia libre), pues ya hay un precedente”, dijo de entrada Carrillo, quien sin embargo dijo que no es algo automático sino que dependería de ciertos factores.

“Va a depender de muchas cosas. Va a depender de los acuerdos posteriores a los que hayan llegado los jugadores con los otros equipos, si algunos”, agregó.

En otras palabras, algo que podría disuadir a Clemente y a De Jesús de ejercer esa cláusula, si es que lo han considerado, es que hayan llegado a algún entendido con Guayama y con Ponce, respectivamente.

“La Asociación de Jugadores no tiene ningún conocimiento de algún movimiento para ejercer esa cláusula de Denis Clemente y de Jezreel de Jesús. Por lo menos esos dos jugadores no han acudido a la Asociación. Por lo tanto no puedo opinar sobre esos casos, si estás vigentes o no”, aclaró Carrillo.

¿En qué se basa la cláusula especial?

Carrillo explicó que la cláusula especial de salida contenida en los contratos de Martínez, Clemente y De Jesús, se basa en una condición resolutoria, que fue lo que permitió a la postre a Martínez conseguir que el director de torneo del BSN le concediera la libertad.

“Una condición resolutoria es una condición en un contrato que si una de las partes la ejerce, y tiene la razón para ejercerla, termina el contrato. La situación es la siguiente: esa cláusula estaba contenida en el contrato. Cuando el director de torneo recibe el contrato originalmente, lo lee y lo aprueba, eso quiere decir que todas las cláusulas y condiciones del contrato, para efectos de la liga cumplen con los reglamentos de la liga. Y no hay cláusulas que estén en contra del reglamento de la liga, de la ley o del orden público”, explicó.

“Por lo tanto, al aprobar el director de torneo hace dos años el contrato de Wil Martínez, lo aprobó con todas las cláusulas y condiciones que tenía. Si esa es una de las cláusulas de condiciones, que era que si no estaba Monrouzeau él se podía salir, Monrouzeau no está, y Wil Martínez se salió”.

Al preguntársele si no era académico que Monrouzeau estuviera o no estuviera por el hecho de que los canasteros ya salieron hace tiempo de los Capitanes, el representante de la Asociación aclaró que se trata de un contrato que está vigente.

“Lo que pasa es que la cláusula es de tal naturaleza que establece que si Monrouzeau no está en la ecuación, la cláusula se da. Los equipos que cogieron esos jugadores se corrieron el riesgo. Porque si el contrato estuviera vencido, no estaríamos hablando de la cláusula”.