La ex armadora estelar del Equipo Nacional de baloncesto femenino, Carla Cortijo, fue víctima de un comentario machista en sus redes sociales este lunes cuando una persona la criticó por posar en una foto con una zapatillas deportivas, en lugar de usar “calzado femenino”.

El ataque a la primera la primera mujer puertorriqueña en jugar la WNBA con el equipo Dream de Atlanta se dio en la sección de comentarios, donde el sujeto -cuyo nombre fue tachado por la otrora jugadora- escribió lo siguiente: “No entiendo, tantos calzados femeninos qué (SIC) hay, y ellas quieren se quieren poner los de hombre a to cojon (SIC)”.

La ex baloncelista no se quedó callada y compartió un mensaje en sus redes en el que instó a todas las féminas a usar los zapatos que deseen y puntualizó que las tenis no tienen género.

“Hace un rato compartí una foto en la que luzco vistiendo un calzado de tenis deportivas: las primeras Air Jordan de 1985. Las mismas que veía cuando era una niña y soñaba en poder convertirme en una jugadora de baloncesto profesional”, indicó Cortijo en el comienzo de su escrito.

“De hecho, con unos tenis parecidos a esos, fueron los que me ayudaron a llegar a ser la primera mujer nacida y criada en Puerto Rico en jugar en la mejor liga del mundo de baloncesto femenino: la WNBA”, añadió.

“Durante mi carrera y después de mi retiro del baloncesto, he ofrecido clínicas de baloncesto a más de 1,000 niñas, que visten tenis parecidas a las que luzco en la foto y que también sueñan con llegar al más alto nivel del baloncesto femenino”, expuso.

“A todas esas niñas que puedan toparse con comentarios como estos, sepan que este es el único calzado que podemos utilizar para jugar baloncesto y que usarlo fuera de la cancha también es correcto. Porque es nuestra decisión y porque el tenis no tiene género”, puntualizó Cortijo, quien invitó a sus seguidoras a compartir sus fotos con tenis.

Ante esta arremetida, la exjugadora y exvicepresidenta de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yanira Liceaga, defendió a la excanastera en entrevista con este medio.

“Un artículo personal o una pieza de ropa no tiene género. Es absurdo pensar que una mujer no se pueda poner unas tenis Jordan y que la ataquen de esa manera. Me quedo sorprendida y más”, argumentó la también abogada.

“Con este tipo de cosas es que las mujeres tenemos que bregar en esta sociedad, y más las mujeres deportistas. Carla Cortijo es un referente del deporte en este país, y le vienen a hacer un ataque machista por una foto. Eso es violencia de género y hay que denunciarlo”, puntualizó Liceaga.