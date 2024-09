Para el equipo más atractivo de la WNBA , el fin de una sequía de siete años sin jugar en los playoffs, en una noche en la que la estrella novata no jugó, pareció poco ceremonioso.

“Normalmente me voy a la cama a las 9:30 o 10:00 de la noche, pero programé mi alarma para que sonara a medianoche para despertarme y simplemente la apagué. Ni siquiera miré”, dijo Sides. “Así que esta mañana me desperté con algunos mensajes de texto realmente increíbles”.

No es solo Clark quien se da cuenta de lo que es posible.

“El trabajo no ha terminado”, dijo Wheeler. “Todavía tenemos seis o siete partidos más y no podemos pensar en el futuro de esa manera. Como soy una veterana, lo sé a ciencia cierta. Así que para mí, no es momento de pensar en los playoffs. Nos quedan siete partidos”.