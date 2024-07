“La meta aquí es pasar a las Olimpiadas”: Puerto Rico deja a un lado las emociones de vencer a Italia y se enfoca en México

El dirigente Nelson Colón no estuvo disponible para conversar con la prensa el viernes. Su asistente técnico, Carlos González, enfatizó en que el triunfo frente a Italia no significará nada si no cumple el objetivo de ponchar el boleto a las Olimpiadas.

“En el momento, uno está contento. Victoria es victoria y contra un equipo europeo. Pero, es momentáneo. La meta aquí es pasar a las Olimpiadas. Si no logramos lo que queremos, ese (triunfo) solo queda en récord. Tenemos que estar con los pies en la tierra. Tenemos que controlar las emociones y darles valor a las posesiones. No porque mentamos tres canastos de cantazo el juego se va a abrir y se acabó. Tenemos que ser pacientes en ese aspecto y darle valor a cada posesión hasta que se acabe. No es un rival fácil y no se van a quitar”, apuntó.