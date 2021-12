La jornada de Navidad en la NBA es una que los fanáticos marcan en rojo en sus calendarios. Es el día que la liga presenta su “plato fuerte”, ya sea por duelos entre superestrellas o equipos contendores al título.

Sin embargo, este año la pandemia de COVID-19 y el resurgir de casos atribuido a la variante ómicron han desinflado las festividades navideñas. Los cinco partidos en calendario han sufrido bajas de jugadores estelares que se han tenido que apartar de la cancha por protocolos asociados al coronavirus. Son varios los equipos que llegarán incompletos, lo que sin dudas afectará el espectáculo que se esperaba para este 25 de diciembre.

¿Qué se puede esperar para hoy? A continuación, una guía de los cinco juegos en calendario.

Hawks de Atlanta (15-16) en Knicks de Nueva York (14-18), 1:00 p.m. (ESPN)

La última vez que los Hawks jugaron en el Madison Square Garden de Nueva York, eliminaron a los Knicks en la primera ronda de la postemporada. Aunque fue una serie de cinco juegos, fue un pareo eléctrico entre ambos equipos, acentuado por el hecho de que los Knicks regresaban a la postemporada tras una ausencia de siete años. Trae Young se convirtió en el nuevo villano del Garden, cuyo público lo ‘agasajó’ con múltiples improperios. El encuentro se supone que marcara el regreso de Young al Garden, pero el estelar armador de los Hawks se encuentra en protocolos de salud y seguridad por COVID-19. Ambos equipos ya jugaron esta temporada en Atlanta, con los Knicks saliendo por la puerta ancha, 99-90.

Los Knicks serán anfitriones del primer partido en la tanda de Navidad. (Noah K. Murray)

Celtics de Boston (16-16) en Bucks de Milwaukee (21-13), 3:30 p.m. (ABC)

Los campeones Bucks tendrán su espacio privilegiado en la tanda navideña cuando reciban a los Celtics en un duelo de contendores en la Conferencia del Este. El estelar Giannis Antetokounmpo, de los Bucks, podría estar en uniforme luego que saliera ayer de la lista de protocolos. La decisión se tomará antes del partido. Será el tercer enfrentamiento de ambos esta temporada, pero el primero en Milwaukee. Los Celtics ganaron los dos juegos previos, por marcadores de 122-113 en tiempo extra y 117-103.

Jayson Tatum, de los Celtics, será una de las estrellas activas en esta Navidad. (Mary Schwalm)

Warriors de Golden State (26-6) en Suns de Phoenix (26-5), 6:00 p.m. (ABC)

Es el plato fuerte de la jornada, en el que se enfrentan los dos mejores equipos de la liga. Ambos están en racha, con los Suns con cinco victorias al hilo (8-2 en los últimos 10) y los Warriors con una seguidilla de dos (7-3 en los últimos 10). Los Suns llegan relativamente saludables, mientras que los Warriors no contarán con Andrew Wiggins por protocolos de COVID-19. Es el tercer enfrentamiento entre ambos en esta campaña. En el primer partido en Phoenix, los Suns ganaron por 104-96. Luego, el 3 de diciembre, los Warriors salieron airosos en San Francisco por 118-96, lo que en ese entonces detuvo una racha de 18 victorias al hilo de los Suns. Stephen Curry llegará al juego de Navidad tras anotar 46 puntos en una victoria sobre los Grizzlies de Memphis el jueves.

Nets de Brooklyn (21-9) en Lakers de Los Ángeles (16-17), 9 p.m. (ABC/ESPN)

Este encuentro era mirado como un junte de grandes estrellas, y por eso se calendarizó para Navidad. Pero las lesiones y el protocolo de COVID-19 han desinflado el pareo. Los Nets llegan duramente golpeados por el protocolo y no tendrán en uniforme a Kevin Durant ni Kyrie Irving, quien recientente se reintegró al equipo. De hecho, los Nets no han jugado sus últimos tres partidos por no tener jugadores suficientes. Sí esperan tener matrícula para el desafío contra los Lakers, encabezada por el estelar James Harden, quien salió del protocolo. Los Lakers, por su parte, no cuentan con el lastimado Anthony Davis. LeBron James sí estará en uniforme y viene de anotar 36 puntos en el revés de 138-110 ante los Spurs de San Antonio el jueves. El pareo de Navidad, además, marcará el primero de los Lakers en su coliseo bajo el nuevo nombre de Crypto.com Arena tras 22 años como el Staples Center. Es el primer juego entre ambos esta temporada.

Russell Westbrook y LeBron James estarán en uniforme por los Lakers. (Alex Gallardo)

Mavericks de Dallas (15-16) en Jazz de Utah (22-9), 11:30 p.m. (ESPN)

Este juego perfilaba como un gran duelo entre la superestrella Luka Doncic y uno de los mejores equipos de la liga como el Jazz. Sin embargo, Doncic es una de las múltiples bajas que tienen los Mavericks por protocolo de COVID-19. Utah, por su parte, llega con un equipo con sus principales figuras activas, como Donovan Mitchell y Rudy Gobert. Utah llega en buena racha, con ocho victorias en sus últimos 10 partidos. Es el primer encuentro de la temporada entre ambos.

