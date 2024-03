La Organización Antidopaje de Puerto Rico no contempla realizarle pruebas a los jugadores refuerzos en el torneo 2024 del BSN

En el plan original, la Organización Antidopaje de Puerto Rico (Prado) no considera realizarle pruebas de dopaje a los canasteros refuerzos de los 12 equipos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la temporada 2024 que comenzará a principios de abril.

No obstante, el presidente de la Prado, David Bahamundi , no descarta la posibilidad de que los canasteros invitados sean sometidos a estas pruebas, al igual que sucederá con los nativos, en caso de que la gerencia del BSN presente una petición.

“ Como parte del plan de la Prado, los refuerzos no están contemplados, pero si la liga lo solicita como parte de su plan podemos realizarlas dentro del marco reglamentario de la WADA ”, comunicó Bahamundi a El Nuevo Día .

La Prado realizará las pruebas para detectar drogas antisociales, sustancias anabólicas o sustancias enmascarantes mediante la selección de jugadores y no al azar, como dispone el reglamento de la WADA (siglas en inglés de la Asociación Mundial Antidopaje).

“Excepto por la controversia por el cannabis medicinal, es necesario que el deporte sea uno limpio. (El cannabis) No debe formar parte de las sanciones”, agregó.

La controversia sobre cómo se manejarán los positivos por cannabis aún no ha sido resuelta entre el BSN y la Prado.

La Asociación de Jugadores busca que no se penalicen a aquellos jugadores que poseen licencia de cannabis medicinal. Se sostiene en la Ley 15-2021, la cual crea como grupo protegido de discrimen a los usuarios certificados de cannabis medicinal.

“ Por las leyes de Puerto Rico, el jugador no puede ser suspendido. Pero una vez ese jugador vaya a jugar en otra liga, sí deberá cumplir con la sanción impuesta por la WADA ”, dijo Carrillo al reconocer que el BSN y la Federación de Baloncesto local desean que se respeten las reglas de la WADA.

Carrillo, a su vez, señaló que, si a un jugador se le hace una prueba fuera de una jornada (día libre) y da positivo a cannabis, no debe ser castigado.

“En pruebas fuera de temporada, no hay una sanción para eso. Prueba de dopaje fuera de temporada es un día que el atleta no juegue porque no hay juego ese día”, explicó.