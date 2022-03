El complejo polideportivo que creará el exjugador de la NBA José Juan Barea, junto al hotelero Ricky Newman en el antiguo colegio Nuestra Señora de la Merced, en Hato Rey, podría convertirse en la cancha fija de la Selección Nacional de baloncesto.

Tanto la Federación de Baloncesto local como el canastero mayagüezano ya han sostenido conversaciones para que la instalación, llamada JUMP Centro de Desarrollo Deportivo, sea la sede de las prácticas del programa adulto y poner fin con el “brinca y brinca” de coliseos en preparaciones para torneos internacionales.

“Es algo que podría auscultar. Le dije que sí, que hay interés. Nos sentaríamos a ver los términos, a ver como serían”, dijo Yum Ramos, presidente federativo, a El Nuevo Día.

“Ya tuvimos una conversación inicial y quedamos en reunirnos nuevamente cuando, una vez el proyecto esté montado, ver todos los pormenores. Pero sí, estamos interesados”, agregó.

PUBLICIDAD

Se espera que la primera fase del complejo esté lista en otoño de este año. JUMP contará con 100,000 pies cuadrados de espacio interior, donde habrá canchas de baloncesto, canchas de voleibol, tenis de playa, un centro de rehabilitación de salud, salas de entrenamiento, un campo de fútbol al aire libre y espacios comerciales. Además, tendrá un hotel de 23 habitaciones compartidas, con capacidad para 111 personas. El costeo del proyecto ronda en los $7 millones.

En la conferencia de prensa de la presentación el pasado 22 de febrero, el propio Barea indicó que buscará acuerdos con el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y las federaciones deportivas para que utilicen las instalaciones “y no tengan que practicar en una cancha hoy y en otra mañana”.

Barea recalcó su compromiso de prestar JUMP al Equipo Nacional al ser abordado por el tema el pasado martes durante la reinauguración de una cancha en la escuela elemental Jesús M. Suárez en el Barrio Barrazas de Carolina en un trabajo realizado por su fundación.

“Es uno de mis sueños. Ya se lo mencioné a Yum. Hemos tenidos conversaciones y está interesado pero, como todo, hay que llegar a un acuerdo. Me gustaría que la Federación de Voleibol también (use el complejo), para los muchachos de universidad (NCAA), que tengan un sitio para entrenar, tomar terapias, pesas. Me gustaría que el centro fuera del equipo masculino, femenino, juvenil, niños y niñas”, expresó.

Tanto el Equipo Nacional masculino como el femenino suelen practicar en el Coliseo Roberto Clemente pero no siempre está disponible para ambos equipos. (David Villafane/Staff)

En los pasados años, la Selección Nacional ha practicado hasta en cuatro canchas para un solo torneo. Han utilizado el Coliseo Roberto Clemente, el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el Coliseo Mario “Quijote” Morales y el Coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto. Usar el Albergue Olímpico de Salinas ha sido descartado por la lejanía de la zona metropolitana.

PUBLICIDAD

“Siempre ha sido de cancha en cancha. A veces no hay canchas, los aires no sirven. Cuando uno llega un nivel alto las condiciones tienen que ser buenas para uno motivarse y seguir”, añadió el mayagüezano.

Barea, de 37 años, está próximo a retirarse del seleccionado. Podría volver a vestir la camiseta a principios de julio para los partidos contra México y Estados Unidos en el Clemente como parte de la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023.

El periodista Antolín Maldonado Ríos colaboró en esta historia.