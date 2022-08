La convocatoria era atrayente. Cuatro de los mejores jugadores de baloncesto del país se reunirían en un escenario para compartir con amigos, familiares y suscriptores de El Nuevo Día sus vivencias de cuando hacían gozar y sufrir a los boricuas con sus ejecutorias dentro de las canchas en Puerto Rico e internacionalmente.

José Rafael “Piculín” Ortiz, Raymond Dalmau, Alfred “Butch” Lee y Rubén Rodríguez se sentaron en el Arena Medalla, donde arrancaron aplausos y carcajadas entre las personas que colmaron el recinto que es conocido como un punto de reunión entre los amantes de los deportes.

El encuentro fue parte de la iniciativa “Leyendas Boricuas del Básquet”, un sumplemento que se publicó por 12 semanas en la sección de Deportes de El Nuevo Día y que contó las historias de los mejores 12 jugadores de baloncesto del país.

Además de Ortiz, Dalmau, Lee y Rodríguez, fueron escogidos por un panel de expertos Carlos Arroyo, José Juan Barea, Teo Cruz, Juan “Pachín” Vicens, Georgie Torres, Mario “Quijote” Morales, Johnny Báez y Jerome Mincy.

PUBLICIDAD

“Esto es un honor para mí”, expresó Ortiz en un aparte con este medio. “Gracias a Dios puedo decir que el sacrificio y el esfuerzo valió la pena. Considero también que supe aprovechar la oportunidades que me surgieron en el camino. Le agradezco a todas esas personas que fueron partícipes de mi andar en todas las canchas”, añadió el exjugador del Equipo Nacional, que ocupó la primera posición de la lista.

En términos parecidos se expresó Lee, quien llegó acompañado de su hijo, Matthew Lee, quien debutará esta campaña con la Universidad de Missouri State, tras la histórica actuación de St. Peter’s.

“Esta es una buena actividad. Ha sido bueno que me reconozcan con los grandes del baloncesto en Puerto Rico”, dijo Lee, que fue el número 12 en el listado.

Un encuentro entre panas

Los cuatro jugadores se mostraron relajados. Minutos antes de que comenzara el conversatorio, se les vio hablar entre ellos animadamente. Era una reunión de entrañables amigos.

Durante el coloquio, que fue dirigido por el editor de Deportes de El Nuevo Día, Esteban Pagán, el clima de camaradería continuó, lo que llevó a que los exjugadores se sinceraran y compartieran anécdotas que fueron disfrutadas por los presentes.

Pagán comenzó la charla preguntándoles sobre la cerrada derrota que sufrió Puerto Rico ante Estados Unidos en la ronda preliminar de los Juegos Olímpicos Montreal 1976. En ese momento, los boricuas perdieron por un punto (95-94), luego que un árbitro canadiense pitara una controversial falta ofensiva a los boricuas faltando 18 segundos para que se acabara el encuentro.

PUBLICIDAD

La camaradería reinó durante el compartir. (David Villafane/Staff)

Lee -que fue el mejor anotador de la escuadra nacional con 35 puntos- recordó que ese juego fue ampliamente reseñado en los principales medios de Estados Unidos. Asimismo, compartió que cuando el huracán María destrozó al país, la gente siempre le preguntaba cómo estaban las cosas en el país y luego le decián: ”¿Y Raymond Dalmau?”, lo que provocó el primer momento jocoso de la velada.

Otra instante gracioso sucedió en ese mismo segmento, cuando Dalmau recordó que en ese encuentro ante los estadounidenses apenas tocó el balón en el lado ofensivo, ya que Lee y Neftalí Rivera se encargaron de la ofensiva del conjunto.

Rodríguez no se quedó atrás, y compartió que su enojo por la acción del árbitro fue tanto, que se le fue detrás. “En verdad le fui a dar un puño”, dijo Rodríguez mientras el público reía.

Por su parte, Ortiz apuntó que cada vez que jugaba contra un equipo estadounidense “iba con el cuchillo en la boca”, en alusión a que iba preparado para lo que pasara y reconoció que cada vez que recuerda la primera victoria de Puerto Rico sobre Estados Unidos en las Olimpiadas de Atenas 2004, se le “paran los pelos”.

En ese encuentro, los boricuas se impusieron al llamado “Dream Team” por marcador de 92-73. Fue el primer revés de Estados Unidos en unas Olimpiadas con jugadores de la NBA.

Los exjugadores tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones en torno a porqué no hay dinastías como la de los Vaqueros de Bayamón, que ganaron cinco campeonatos seguidos entre 1971 y 1975.

PUBLICIDAD

Rodríguez, quien fue parte fundamental de ese equipo de Bayamón, notó que ya no se mantienen los núcleos de los jugadores, como sucedía antes. “Eso no pasa hoy día por la agencia libre”, estipuló.

Con Rodríguez coincidieron Ortiz y Dalmau.

El conversatorio fue en el Arena Medalla. (David Villafane/Staff)

Otro momento en el que se mostró la camaradería entre los exdeportistas fue cuando hablaron de lo “maravilloso” de poder jugar juntos. De hecho, Dalmau dijo había rivalidad pero “eramos tremendo compañeros de equipo dentro y fuera de la cancha”.

En cuanto a Ortiz, que es el más joven del cuarteto, Dalmau declaró que disfrutó dirigirlo y que cuando lo invitó a jugar en un torneo que se llamaba “Balón Jazz”, lo dominó.

“Piculín era un jugadro extraordinario. Si se hubiera quedado en la NBA hubiersa sido de bueno a extraordinario”, remarcó Dalmau.

El aprecio entre Dalmau y Ortiz quedó patente cuando el Pirata Mayor reconoció que no tenía ningún problema con que el primer lugar del Picu.

“Yo te le dije al llegar. Yo hubiese preferido que tú (Dalmau) hubieras el número uno”, ripostó Ortiz.

Una pregunta que puso a patinar a los exatletas fue qué se necesita para volver a unas Olimpiadas, algo que Puerto Rico no logra desde la edición de Atenas 2004.

“Esta pregunta es más difícil que lograr todos los campeonatoa que logré”, dijo Lee, que volvió a arrancar carcajadas de los presentes.

En resumen, coincidieron hace falta jugadores con pasión que se dediquen a entrenar sin descanso y cambiar el enfoque en las etapas tempranas para puntualizar en los conceptos del juego y no en jugar para ganar.

PUBLICIDAD

Para cerrar, se les preguntó qué sentían al ser reconocidos entre los mejores. Lee arrancó aplausos al hacer notar que como el más pequeño y evidentemente negro, podía servir de ejemplo para atletas negros y que no son altos.

Mientras, Dalmau compartió que cuando comenzó a jugar por el país, pudo reafirmar su puertorriqueñidad.

“Para mí es una cosa grande porque cuando represento a Puerto Rico por primera vez en la Copa del Mundo de Baloncesto en 1967 en Montevideo, reafirmé mi puertorriqueñidad. Eso era algo que tenía que estar peleando en Nueva York”, recordó Dalmau, que es parte de la camada de baloncelistas que llegaron de ese estado para revolucionar el baloncesto en el país.

Lágrimas por su hermano

Entre los asistentes al reconocimiento estuvo la hermana del fallecido jugador Juan “Pachín” Vicens, Sor María Dolores Vicens. Con lágrimas, la religiosa agradeció que el legado de su pariente sea recordado.

“Me emociono. Me parece que es hermoso y muy emocionante. Creo que se lo merece”, dijo con un taco en la garganta al recordar al estelar armador de los Leones de Ponce. “Todo lo que sea para recordarlo es como si fuera para mí porque era mi hermano más cercano”, añadió.

Festín para los seguidores del básquet

Un detalle importante del encuentro de este miércoles es que las personas tuvieron la oportunidad de compartir con las cuatro leyendas. De hecho, Rubén Rodríguez destacó ese detalle al contar que se encontró con un fanático que tenía unas tarjetas con su imagen. Eso lo llenó de emoción.

Entre el grupo de fanáticos, El Nuevo Día conversó con Selenia Hernández, quien acudió a la cita con los 12 suplementos para que se los autografiaran. Quisimos saber porqué quiso asistir a la actividad.

“¿Quien no sigue el baloncesto en Puerto Rico? Para mí es una tradición que sigo desde niña. Yo he seguido a Piculín, a Jerome... Ellos nos han traído mucha gloria y alegría. Además, me gusta la historia. Por eso quería estar presente aquí”, puntualizó.

La actividad culminó con la develación de un mural con las imágenes de los 12 canasteros.